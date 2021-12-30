World Athletics назвала спортсменок, «сотворивших историю в 2021 году». Ласицкене не вошла в список

Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала список под названием Women who made history in 2021 («Женщины, сотворившие историю в 2021 году – sports.ru).
В рейтинг попали шесть спортсменок:
– Элейн Томпсон (бег, Ямайка)
– Анита Влодарчик (молот, Польша)
– Перут Чемутаи (бег с препятствиями, Уганда)
– Валери Адамс (ядро, Новая Зеландия)
– Гудаф Цегай (бег, Эфиопия)
– Сифан Хассан (бег, Нидерланды)
В список не вошла российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая выиграла четыре главных старта подряд (три чемпионата мира и Олимпиаду в Токио). В 2021 году она также установила рекорд по количеству побед на этапах «Бриллиантовой лиги».
Ранее World Athletics номинировала Ласицкене на звание лучшей легкоатлетки года, однако в шорт-лист она не попала.
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