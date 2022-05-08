Континентальный тур World Athletics. Фрейзер-Прайс, Зиалор, Новицки, Влодарчик одержали победы

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8 мая прошел этап Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в кенийском Найроби. Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях.

Континетальный тур

Найроби, Кения

Мужчины

100 м

1. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85

2. Фред Керли (США) – 9,92

3. Исайя Янг (США) – 10,13

200 м

1. Аарон Браун (Канада) – 20,05

2. Кайри Кинг (США) – 20,18

3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,31

800 м

1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.45,01

2. Корнелиус Тувей (Кения) – 1.45,49

3. Чепо Тшите (ЮАР) – 1.45,51

1500 м

1. Абель Кипсанг (Кения) – 3.31,01

2. Рейнольд Кипкорир Черуйот (Кения) – 3.35,50

3. Кумари Таки (Кения) – 3.36,73

5000 м

1. Джейкоб Кроп (Кения) – 13.12,19

2. Даниэль Матайко (Кения) – 13.13,45

3. Даниэль Симиу Эбеньо (Кения) – 13.14,51

3000 м с/п

1. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.21,92

2. Самуэль Дегуна (Эфиопия) – 8.27,40

3. Бенджамин Киген (Кения) – 8.30,28

Молот

1. Войцех Новицки (Польша) – 81,43

2. Михаил Кохан (Украина) – 77,80

3. Христос Францескакис (Греция) – 77,19

Копье

1. Ихаб Абдельрахман (Египет) – 83,79

2. Джулиус Йего (Кения) – 79,59

3. Йохан Гроблер (ЮАР) – 79,11

Женщины

100 м

1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,67

2. Бассант Хемида (Египет) – 11,02

3. Шеннон Рэй (США) – 11,33

200 м

1. Аминату Сейни (Нигер) – 22,43

2. Шеннон Рэй (США) – 22,84

3. Дезире Бриант (США) – 22,92

400 м

1. Миранда Коетзи (ЮАР) – 51,50

2. Уэйдлин Джонатас (США) – 51,71

3. Сюзанна Валли (Австрия) – 52,13

800 м

1. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.58,41

2. Мэри Мораа (Кения) – 1.59,87

3. Наоми Корир (Кения) – 2.00,06

1500 м

1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 4.01,50

2. Хэйлом Бирке (Эфиопия) – 4.02,25

3. Эдина Джебиток (Кения) – 4.02,66

5000 м

1. Гирмавит Гебрзихаир (Эфиопия) – 14.49,97

2. Дейзи Джепкемей (Казахстан) – 15.08,97

3. Зена Джемутай Йего (Кения) – 15.12,59

3000 м c/п

1. Нора Джеруто (Казахстан) – 9.04,95

2. Файт Черотич (Кения) – 9.12,04

3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.20,07

Прыжки в высоту

1. Лаура Зиалор (Великобритания) – 1,91

2. Оксана Окунева (Украина) – 1,91

3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,88

Молот

1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,06

2. Джани Кассанавоид (США) – 76,82

3. Бьянка Гелбер (Румыния) – 70,71

 

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