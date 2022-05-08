Континентальный тур World Athletics. Фрейзер-Прайс, Зиалор, Новицки, Влодарчик одержали победы

8 мая прошел этап Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в кенийском Найроби. Российские спортсмены не участвовали в соревнованиях.
Континетальный тур
Найроби, Кения
Мужчины
100 м
1. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,85
2. Фред Керли (США) – 9,92
3. Исайя Янг (США) – 10,13
200 м
1. Аарон Браун (Канада) – 20,05
2. Кайри Кинг (США) – 20,18
3. Исаак Маквала (Ботсвана) – 20,31
800 м
1. Эммануэль Ваньони (Кения) – 1.45,01
2. Корнелиус Тувей (Кения) – 1.45,49
3. Чепо Тшите (ЮАР) – 1.45,51
1500 м
1. Абель Кипсанг (Кения) – 3.31,01
2. Рейнольд Кипкорир Черуйот (Кения) – 3.35,50
3. Кумари Таки (Кения) – 3.36,73
5000 м
1. Джейкоб Кроп (Кения) – 13.12,19
2. Даниэль Матайко (Кения) – 13.13,45
3. Даниэль Симиу Эбеньо (Кения) – 13.14,51
3000 м с/п
1. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.21,92
2. Самуэль Дегуна (Эфиопия) – 8.27,40
3. Бенджамин Киген (Кения) – 8.30,28
Молот
1. Войцех Новицки (Польша) – 81,43
2. Михаил Кохан (Украина) – 77,80
3. Христос Францескакис (Греция) – 77,19
Копье
1. Ихаб Абдельрахман (Египет) – 83,79
2. Джулиус Йего (Кения) – 79,59
3. Йохан Гроблер (ЮАР) – 79,11
Женщины
100 м
1. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,67
2. Бассант Хемида (Египет) – 11,02
3. Шеннон Рэй (США) – 11,33
200 м
1. Аминату Сейни (Нигер) – 22,43
2. Шеннон Рэй (США) – 22,84
3. Дезире Бриант (США) – 22,92
400 м
1. Миранда Коетзи (ЮАР) – 51,50
2. Уэйдлин Джонатас (США) – 51,71
3. Сюзанна Валли (Австрия) – 52,13
800 м
1. Пруденс Секгодисо (ЮАР) – 1.58,41
2. Мэри Мораа (Кения) – 1.59,87
3. Наоми Корир (Кения) – 2.00,06
1500 м
1. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 4.01,50
2. Хэйлом Бирке (Эфиопия) – 4.02,25
3. Эдина Джебиток (Кения) – 4.02,66
5000 м
1. Гирмавит Гебрзихаир (Эфиопия) – 14.49,97
2. Дейзи Джепкемей (Казахстан) – 15.08,97
3. Зена Джемутай Йего (Кения) – 15.12,59
3000 м c/п
1. Нора Джеруто (Казахстан) – 9.04,95
2. Файт Черотич (Кения) – 9.12,04
3. Перут Чемутаи (Уганда) – 9.20,07
Прыжки в высоту
1. Лаура Зиалор (Великобритания) – 1,91
2. Оксана Окунева (Украина) – 1,91
3. Екатерина Табашник (Украина) – 1,88
Молот
1. Анита Влодарчик (Польша) – 78,06
2. Джани Кассанавоид (США) – 76,82
3. Бьянка Гелбер (Румыния) – 70,71