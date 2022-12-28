Индия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года

Теги Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Индия планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщил министр спорта страны Анураг Тхакур.

«Если Индия способна принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет участвовать в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией.

Места проведения распределены до 2032 года, но на 2036-й у нас есть надежды. Я уверен, что Индия подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде», – заявил Тхакур. 

Ранее в числе претендентов на Олимпиаду-2036 назывались Мексика, Южная Корея, Египет, Великобритания и Индонезия. Россия также заявляла о готовности подать заявку.

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1 комментарий

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MosesPray
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