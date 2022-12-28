Индия планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года

Индия планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщил министр спорта страны Анураг Тхакур.

«Если Индия способна принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет участвовать в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией.

Места проведения распределены до 2032 года, но на 2036-й у нас есть надежды. Я уверен, что Индия подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде», – заявил Тхакур.

Ранее в числе претендентов на Олимпиаду-2036 назывались Мексика, Южная Корея, Египет, Великобритания и Индонезия. Россия также заявляла о готовности подать заявку.