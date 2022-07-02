Ласицкене, Сидорова и Шубенков включены в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Российские легкоатлеты , и включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Также в пул на третий квартал вошли Михаил Акименко и (оба — прыжки в высоту), и (оба — прыжки с шестом), многоборец , и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота).

Все они находились в пуле допинг-тестирования и в первых двух кварталах 2022 года.