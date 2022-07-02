Ласицкене, Сидорова и Шубенков включены в новый пул допинг-тестирования World Athletics

Теги сборная России сборная России жен World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Мария Ласицкене (Кучина) Илья Шкуренев Илья Иванюк Анжелика Сидорова Василий Мизинов ТАСС Тимур Моргунов Полина Кнороз Легкая атлетика

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков включены в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Также в пул на третий квартал вошли Михаил Акименко и Илья Иванюк (оба — прыжки в высоту), Тимур Моргунов и Полина Кнороз (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота).

Все они находились в пуле допинг-тестирования World Athletics и в первых двух кварталах 2022 года.

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