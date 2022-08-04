Сергей Шубенков: «Коу – хитрый политик. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Он защищает собственные интересы»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами рассказал о встрече с президентом World Athletics Себастьяном Коу.

– Вы ведь встречались в 2020-м с главой World Athletics Себастьяном Коу?

– Да.

– Было ощущение, что общаетесь с человеком, занимающим активную антироссийскую позицию?

– Не сказал бы. Его позиция настолько же антироссийская, насколько пробританская. Коу прежде всего занят защитой собственных интересов и интересов своей организации. А это автоматически означает защиту интересов и .

– То есть личная встреча оказалась пустой тратой времени?

– В чем-то, думаю, она стала полезной. Изжоги лично к нам у Коу точно не было. Он хитрый политик. Одной рукой карает, другой милует, здесь запрещает, здесь статусы раздает.

И получается, что ни с какой стороны не подкопаешься. Вроде как он и не против России: на контакт идет, какие-то комиссии работают. Но по сути ничего не меняется, – сказал Шубенков.