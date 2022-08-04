Сергей Шубенков: «Олимпийские игры для меня уже не имеют ореола святости. Это частный междусобойчик, где руководство принимает решения по своему усмотрению»

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал, что его отношение к Олимпиадам со временем изменилось.
– Сейчас для меня Олимпийские игры уже не имеют ореола святости. Ощущения их исключительности уже нет. Просто большой крупный старт, крутые соревнования, в которых хотелось бы поучаствовать и победить, но если не суждено, тоже ничего страшного.
– Уверены, что, говоря все это, подсознательно не защищаете собственную психику?
– Может быть так и есть, и это действительно своего рода защитная реакция, но мне кажется, что дело не в психике.
Просто сейчас так получается, что Олимпийские игры, как и чемпионаты мира превращаются в некий частный междусобойчик, где люди, состоящие в руководстве, сначала принимают решения по собственному усмотрению, а потом доказывают в судах, что имеют на это право.
– У вас как у человека с юридическим образованием должно вообще вызывать очень большой протест всё то, что сейчас происходит в спорте.
– С юридической точки зрения мне очень интересно наблюдать, как спортивные организации, будь то МОК или World Athletics, по сути, принимают те решения, которые хотят.
Располагают безграничными полномочиями, которые сами себе и прописывают. Могут вычеркнуть какой-то пункт, а принять совершенно противоположный. Это мне кажется определенной дикостью, – сказал Шубенков.
Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл