Сергей Шубенков: «Олимпийские игры для меня уже не имеют ореола святости. Это частный междусобойчик, где руководство принимает решения по своему усмотрению»

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге рассказал, что его отношение к Олимпиадам со временем изменилось.

– Сейчас для меня Олимпийские игры уже не имеют ореола святости. Ощущения их исключительности уже нет. Просто большой крупный старт, крутые соревнования, в которых хотелось бы поучаствовать и победить, но если не суждено, тоже ничего страшного.

– Уверены, что, говоря все это, подсознательно не защищаете собственную психику?

– Может быть так и есть, и это действительно своего рода защитная реакция, но мне кажется, что дело не в психике.

Просто сейчас так получается, что Олимпийские игры, как и чемпионаты мира превращаются в некий частный междусобойчик, где люди, состоящие в руководстве, сначала принимают решения по собственному усмотрению, а потом доказывают в судах, что имеют на это право.

– У вас как у человека с юридическим образованием должно вообще вызывать очень большой протест всё то, что сейчас происходит в спорте.

– С юридической точки зрения мне очень интересно наблюдать, как спортивные организации, будь то или World Athletics, по сути, принимают те решения, которые хотят.

Располагают безграничными полномочиями, которые сами себе и прописывают. Могут вычеркнуть какой-то пункт, а принять совершенно противоположный. Это мне кажется определенной дикостью, – сказал Шубенков.

Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл