Министерство молодежи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян к международным соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России министерство молодежи и спорта Украины Р-Спорт Легкая атлетика

Министерство молодежи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян к международным соревнованиям. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации. 

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования.

Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию», – говорится в заявлении.

36 комментариев

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Avior
Другими словами, укры официально выступают за дискриминацию по национальному признаку. Другого от них не ждал.
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Manukello
это вообще не их дело
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Геннадий Туник
Забавно,что рекомендациями МОК недовольны как Россия,так и Украина.
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maripous
МОК, выполняя волю своих американских хозяев, умудрился принять решение, которое возмущает всех. И Россию и наших врагов.
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Black square
Ответ Евгения Гринева
И что же делала Украина 8 лет?
Украина 8 лет защищалась от вторжения, что и продолжает делать уже больше 9ти лет. Так же, как пыталась защищаться Грузия в 2008 и Чечня. Ну а когда Алеппо крыл Суровикин под ноль как Мариуполь... у них конечно защищаться не было шансов...
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Alexandr Alexandrov
Ответ Alexander2022
Следовательно российское руководство бомбили своих граждан в Чечне?
А у нас оно тоже пришло в результате переворота, я то имел ввиду 2014 г.
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Анатолий К
Ответ Георгий Большаков
Мы сожалеем, что благодаря политике наших властей Украина до сих пор существует
Думается, заинтересованным соседям стоит обсудить вопрос её раздела. Самостоятельно ей не прожить.
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pas33pas
Да, у Баха получилось типичное хорошее решение - которое не устраивает никого. ... Трагедия русского народа что условный Запад нас не хочет пускать к себе, а наши патриоты-деспоты - нас выпускать от себя. То, что в России безысходность, нищета и тирания похоже что устраивает везде и всех, кроме самих простых русских людей - только соус под которым это подаётся всегда разный. Западные страны обнуляют наши туристические шенген-визы, а наши власти одновременно чуть что ограничивают выезд для мужчин от пелёнок до пенсии. Их бизнесы уходят из России, а наши власти могут бодро объявлять такое как ответные санкции в поддержку отечественного товара. Их элитам нужна агрессивная Россия чтобы обосновать милитаристские бюджеты, а нашим злой Запад чтобы закручивать гайки иноагентам. И не разобрать уже кто за что воюет, только всё на крови русских-украинцев.
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Александр Кудрявцев
Ответ Viks
Их мнение очень важно для нас...
Ещё даже уголовная статья есть.
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Anouck
Это то немногое, в чем я с ними солидарна:-) Правда, мне они не нравятся по другой причине.
МОК сам открыл ящик Пандоры, позволив правительствам влиять на допуск или недопуск стартам атлетов из тех или иных стран. Хвост почуял, что может вилять собакой и санкций за это не предусмотрено. Если бы это был единственный вооруженный конфликт на планете прямо сейчас было бы ещё понятно. Но история с молодежным чемпионатом мира по футболу в Индонезии показательна. Не факт, что им удастся оперативно загасить такие демарши.
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Анна Беляева
"Открываем вторую серию нашего многосерийного собрания"
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Alexander2022
Ответ Alexandr Alexandrov
Скорее не Украина , а руководство бомбило своих граждан. Потому что руководство и народ не всегда одно и тоже. Да и пришло оно незаконно.
Следовательно российское руководство бомбили своих граждан в Чечне?
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niceman
Интересно, что МОК говорил, что не могут найти решение, которое устраивало бы всех, и в итоге выдал решение, которое не понравилось никому.
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Alexander2022
Ответ Георгий Большаков
Мы сожалеем, что благодаря политике наших властей Украина до сих пор существует
И такие как ты называют себя борцами с нацизмом. Ага
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Александр Игоревич
Ответ Евгения Гринева
И что же делала Украина 8 лет?
Ой да ладно тут включать типо не знали ни чего
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Александра Волкова
оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас
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Alexandr Alexandrov
Ответ Георгий Большаков
Мы сожалеем, что благодаря политике наших властей Украина до сих пор существует
Ей скорее всего проще будет изменить название, т.к. иначе придётся все кредиты возвращать, а это на века.
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Александр Игоревич
Ответ Viks
... как и твоё.
Вы случайно не за их слово, свободу и за их укрофашизм
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Фёдор Кузнецов
МОК сделал такую рекомендацию которая не понравилась никому
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Евгения Гринева
Ответ Alexandr Alexandrov
Скорее не Украина , а руководство бомбило своих граждан. Потому что руководство и народ не всегда одно и тоже. Да и пришло оно незаконно.
Ууу ясно
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Александр Игоревич
Ответ Viks
Их мнение очень важно для нас...
Да вы что правда что ль
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Alexandr Alexandrov
Ответ Евгения Гринева
И что же делала Украина 8 лет?
Скорее не Украина , а руководство бомбило своих граждан. Потому что руководство и народ не всегда одно и тоже. Да и пришло оно незаконно.
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Гамарджоба Генацвале
Я бы очень удивился если бы они одобрили участие.
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Александр Суходолов
Ответ Viks
... как и твоё.
А вы случайно не стрелочником работаете?
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Евгения Гринева
Ответ Hiro Nakamura
А когда Украина 8 лет делала сами знаете что, когда сша и нато бомбила страны, вы молчали в тряпочку. Лицемеры позорные.
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