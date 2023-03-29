Министерство молодежи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте организации.

«Министерство молодежи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования.

Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию», – говорится в заявлении.