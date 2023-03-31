Кенийская легкоатлетка Эстер Мачария временна отстранена от соревнований из-за допинга

Теги допинг сборная Кении жен AIU Легкая атлетика

Кенийская легкоатлетка Эстер Мачария временна отстранена из-за положительного допинг-теста.

Как сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), нарушение связано с использованием запрещенной субстанции (тестостерон).

Кенийке 35 лет, она специализируется в беге на длинные дистанции. В 2011 году она победила на марафоне в Граце, а в 2014-м – в Дублине. В 2021-м она стала второй в Тайбэйском марафоне.

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1 комментарий

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L S
... пока допинг не выйдет
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