Кенийская легкоатлетка Эстер Мачария временна отстранена от соревнований из-за допинга

Кенийская легкоатлетка Эстер Мачария временна отстранена из-за положительного допинг-теста.

Как сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), нарушение связано с использованием запрещенной субстанции (тестостерон).

Кенийке 35 лет, она специализируется в беге на длинные дистанции. В 2011 году она победила на марафоне в Граце, а в 2014-м – в Дублине. В 2021-м она стала второй в Тайбэйском марафоне.