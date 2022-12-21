Победительница Бостонского марафона-2021 Диана Кипиокей дисквалифицирована на 6 лет за допинг
Кенийская бегунья Диана Кипиокей дисквалифицирована на шесть лет за допинг.
Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
11 октября 2021 года в допинг-пробе легкоатлетки были обнаружены следы триамцинолона. Результаты на соревнованиях, показанные после этой даты, будут аннулированы.
Срок дисквалификации отсчитывается с момента временного отстранения Кипиокей – с 27 июня 2022-го.
Кенийке 28 лет. В прошлом году она становилась победителем Бостонского марафона.
World Athletics не стала отстранять Федерацию легкой атлетики Кении из-за большого количества допинговых нарушений
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