Министр спорта Польши о допуске россиян в нейтральном статусе: «Вопрос бойкота все время должен быть актуален, потому что МОК этого боится»
Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпийских игр в случае участия в них россиян.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.
«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК, потому что МОК этого боится», – сказал Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.
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1.Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
2.Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпийских игр в случае участия в них россиян.
Хотя при этом, рекомендации не распространяются
на ОИ 2024 и ОИ 2026.
Если МОК будет действовать по своим правилам, а не указаниям обкома.