Министр спорта Польши о допуске россиян в нейтральном статусе: «Вопрос бойкота все время должен быть актуален, потому что МОК этого боится»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Камиль Бортничук Легкая атлетика

Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпийских игр в случае участия в них россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК, потому что МОК этого боится», – сказал Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

Решение МОК – издевательство. Кажется, на Олимпиаде-2024 от России выступят только теннисисты

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Уже видели же бойкот на чемпионате мира IBA в Индии. Еле-еле наскребли 22 бойкотирующих федерации. Не приехали США с Канадой и полтора десятка европейских стран. Причем Западная Европа (кроме UK) в бойкоты играть отказалась.
ОИ явно бойкотировать будет меньше стран в любом случае.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Ответ volga_olga
Мы шантажисты, и не стесняемся этого.
Шантажист не так позорно, как агрессор.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Ответ bel01
По поводу трагедии варшавского восстания - претензии предъявляйте к немцам, устроившим кровавую баню, а не к русским, не успевшим прийти к вам на выручку.
Просто не успели... Только раздерибанить Польшу в 1939 году почему-то успели.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Ответ bel01
По поводу трагедии варшавского восстания - претензии предъявляйте к немцам, устроившим кровавую баню, а не к русским, не успевшим прийти к вам на выручку.
Не успели или не хотели - это до сих пор спорно. Тысячелетнее противостояние - это сродни генетической памяти.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeen
Если МОК проглотит это всё и не тормознёт Польшу – это всё. Сушите вёсла. Потом агония и труп МОК.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфира Смирнова
Опять пых в пустоту или перевод некорректный?
1.Ранее МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

2.Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпийских игр в случае участия в них россиян.
Хотя при этом, рекомендации не распространяются
на ОИ 2024 и ОИ 2026.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ширман
Ответ Ирина Иванова
Стратегия Польши неизменна: "Всегда держи гильотину наготове".
Стратегию польши,давно уже описали назвав её "Гиеной Европы"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Хорошо, что в Польше никто и ничего не боится. Задолбали вместе с Балтийскими странами, прям гегемоны в политике, спорте...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
По поводу трагедии варшавского восстания - претензии предъявляйте к немцам, устроившим кровавую баню, а не к русским, не успевшим прийти к вам на выручку.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
По правилам МОК боятся должны те, кто бойкотирует.
Если МОК будет действовать по своим правилам, а не указаниям обкома.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Медов
Ну это справедливо, если коллективный запад бойкотирует, то им все простят и даже пойдут на уступки. Все что нужно знать об европейских стандартах. "Права и привилегии только у граждан Рима, у всех остальных - обязанности".
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Стратегия Польши неизменна: "Всегда держи гильотину наготове".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volga_olga
Мы шантажисты, и не стесняемся этого.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий