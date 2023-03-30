Министр спорта Польши о допуске россиян в нейтральном статусе: «Вопрос бойкота все время должен быть актуален, потому что МОК этого боится»

Министр спорта Польши пригрозил бойкотом Олимпийских игр в случае участия в них россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в и в 2026 году в Италии.

«Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК, потому что МОК этого боится», – сказал Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

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