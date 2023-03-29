Юрий Каминский: «Почему украинцам можно говорить все, что хочешь? Ведь этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы»
Юрий Каминский считает унизительными условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
– Юрий Михайлович, считаете ли вы требования МОК к российским спортсменам унизительными?
– Безусловно. Если рассматривать олимпийские принципы, то как это происходило на Играх в древности? Боевые действия прекращались на этот период. На месте МОК я бы выступил с таким предложением.
Понятно, что конфликт уже идет не между Россией и Украиной. Наш сосед – это инструмент, никто уже не спрашивает ничего у того же Зеленского и у самой Украины.
Китай к нему не обращается, а Америка только указывает. На сегодня это позиция двух систем. Если не решить вопрос, мир придет к глобальной катастрофе.
– Насколько реально услышать призыв МОК к остановке боевых действий, на ваш взгляд?
– Попробовать-то можно. Начали говорить, что спорт объединяет, хоть это радует. Раньше люди были принципиально другие? Наверное, с позиции технологий менее развитые, чем мы сейчас. Но они могли это сделать, а мы почему-то нет.
По поводу дискриминации спортсменов могу сказать, что спорт – другая сфера деятельности. Почему украинцам можно говорить все, что хочешь. Ведь реально этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы, в том числе скрывалось массовое уничтожение людей.
Почему об этом не говорим? Надо быть объективным во всех отношениях. Люди, которые называют себя цивилизованными, не хотят себя вести цивилизованно, – сказал тренер сборной России по биатлону.
Я из Иркутска родом. И еще раз. Докажи сколько людей убила Украина в Ираке. Это ты языком мелешь. Ты и докзаывай. Почему я за тебя должен работать?
Сколько иракских детей ваша шайка там убила можешь найти в интернете.
украинская сторона в лице своих политиков декларировала что применила бы ядерное оружие по россии.
затем декларировала что собирается это самое ядерное оружие заиметь.
ГДЕ в доктрине РФ есть строчка хоть чуть похожая на вот это "согласно которой при поступлении противника к Москве ему наносится ядерный удар."
когда врешь, то ври хотя бы чуть-чуть достоверно.
2. Лихо вы назвали Украину "ничего не значащим политическим субъектом". Этот "ничего не значащий политический субъект" уже больше года получает партии вооружения от крупных военных держав мира, которые растут и растут, на его стороне вся Европа, вводящая беспрецедентные санкции против его врага, в Украину постоянно ездят мировые лидеры, в том числе и президент США. Политический вес Украины крайне высок сейчас.
То есть Россия не будет бить по Киеву, не имеющему ЯО, и угрозы в сторону которого вы называете дешёвым шантажом, соглашаясь со мной, но будет бить по столицам ядерных держав, состоящих в НАТО, чтобы начать ядерную войну. Я правильно понял?
прежде чем писать про чушь.
Вообще-то в Германии был не фашизм... там был национализм. Национал-социалистическая рабочая партия Германии, который позднее перерос в нацизм.
Более того, первую мировую войну забыл? Так то это тоже война.
Ладно упрощу тебе задачу. Мы про Германию писали. А фашизм это про Италию изначально. Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны. Так вот там была война. Первая мировая. Жестокая и кровавая.
Пруфы будут убийства украинцами детей? Или ты очередной турбо-ватник, умеешь только языком чесать, а доказательств нет?!
Мьянма не запрещает РПЦ?! Да ладно! И много там церквей? А русский язык в школах обязательно преподают в Мьянме?!
Пруфы есть у тебя или просто пустословишь?
Более того, в Укрине УПЦ! Своя церковь. В РФ даже свидетелей Иеговы запретили. Что воевать теперь?
Да, диапазон мнений хороший - комунистов под запрет, а улицу в честь капитана СС Шухевича в Киеве пожалуйста)))
Анархия и беспредел - это два(!) госпереворота за 10 лет, это гражданская война, это когда всем подряд в Киеве раздают автоматы и потом сумасшедшие "патриоты" расстреливают семью на дороге.
К сожалению, реалии Украины это квази-фашизм. Друзья из Харькова воспользовались СВО что бы навсегда сбежать заграницу. И так по всей стране пока "демократы" границу не закрыли своим гражданам.
Только один вопрос - кому вы тут тулите укропропаганду?