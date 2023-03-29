Юрий Каминский: «Почему украинцам можно говорить все, что хочешь? Ведь этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Юрий Каминский Политика Биатлон

Юрий Каминский считает унизительными условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

– Юрий Михайлович, считаете ли вы требования МОК к российским спортсменам унизительными?

– Безусловно. Если рассматривать олимпийские принципы, то как это происходило на Играх в древности? Боевые действия прекращались на этот период. На месте МОК я бы выступил с таким предложением.

Понятно, что конфликт уже идет не между Россией и Украиной. Наш сосед – это инструмент, никто уже не спрашивает ничего у того же Зеленского и у самой Украины. 

Китай к нему не обращается, а Америка только указывает. На сегодня это позиция двух систем. Если не решить вопрос, мир придет к глобальной катастрофе.

– Насколько реально услышать призыв МОК к остановке боевых действий, на ваш взгляд?

– Попробовать-то можно. Начали говорить, что спорт объединяет, хоть это радует. Раньше люди были принципиально другие? Наверное, с позиции технологий менее развитые, чем мы сейчас. Но они могли это сделать, а мы почему-то нет.

По поводу дискриминации спортсменов могу сказать, что спорт – другая сфера деятельности. Почему украинцам можно говорить все, что хочешь. Ведь реально этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы, в том числе скрывалось массовое уничтожение людей.

Почему об этом не говорим? Надо быть объективным во всех отношениях. Люди, которые называют себя цивилизованными, не хотят себя вести цивилизованно, – сказал тренер сборной России по биатлону.

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

144 комментария

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BeastI666I
Ответ Shevmaster
Ты отрицаешь что Украина вместе с натовской коалицией воевала в Ираке? Хватит врать,тут не Украина! Сколько иракских детей ваша шайка там убила можешь найти в интернете.
я отрицаю, что украина была в составе НАТО. Если у тебя есть иная инфа докажи. Будет интересно.
Я из Иркутска родом. И еще раз. Докажи сколько людей убила Украина в Ираке. Это ты языком мелешь. Ты и докзаывай. Почему я за тебя должен работать?
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Вячеслав Суворов
Про цивилизованных людей , которые не хотят быть цивилизованными, это про россиян?
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forward1988
Хахлы вечно ноют и просят у своих западных хозяев на коленях,одна из самых подлых и сыкливых наций,все наровят сделать исподтишка
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Shevmaster
Ответ BeastI666I
Украина никогда не была в составе НАТО... с тобой что? Пруфы будут убийства украинцами детей? Или ты очередной турбо-ватник, умеешь только языком чесать, а доказательств нет?!
Ты отрицаешь что Украина вместе с натовской коалицией воевала в Ираке? Хватит врать,тут не Украина!
Сколько иракских детей ваша шайка там убила можешь найти в интернете.
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BeastI666I
Ответ Дмитрий
Ага. Правый сектор (зло вселенское) не смог пройти барьер в 5%) в 2014 году, уже после Крыма
не смог.
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feelnosorry
Ответ Анвар Дж
В Крыму украинский язык один из официальных.
Ну то есть школы там есть с поеподаванием на украинском языке, ценники, в магазинах на укринском есть, сайт администрации ведется на русском и украинском? Если и так, то я мог бы объяснить почему так и должно быть, но это статья, поэтому предлагаю думать самостоятельно
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Даня Чебыкин
Ответ Егор Кузнецов
1. Если вы так внимательно следите за тем, что декларирует Украина, то наверняка вы должны были заметить также и то, что постоянно, из раза в раз, правительство этой страны заявляет о том, что единственная цель Украины - очистить свою территорию, нет никаких планов на захождение на территорию России, нет планов захвата, нет планов дойти до Москвы. А дойти до столицы и нанести военное поражение - разные вещи. Да и потом, нежелание подписывать мир с нынешним правительством РФ и лично Путиным - это не желание военно сменить правительство в России, это тоже разные вещи. 2. У РФ есть военная доктрина, согласно которой при поступлении противника к Москве ему наносится ядерный удар. Почитайте. И потом, именно Россия постоянно говорит о ТЯО и размахивает ядерной дубинкой. Значит ли это, что все эти угрозы - пустышка и дешёвый шантаж?
ты врешь.
украинская сторона в лице своих политиков декларировала что применила бы ядерное оружие по россии.
затем декларировала что собирается это самое ядерное оружие заиметь.
ГДЕ в доктрине РФ есть строчка хоть чуть похожая на вот это "согласно которой при поступлении противника к Москве ему наносится ядерный удар."

когда врешь, то ври хотя бы чуть-чуть достоверно.
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NRNG
Ответ eltempo87
Они вообще меры не знают , поначалу вроде притихли , а последние недели совсем крышу снесло под крышей депутатской
Толсто, дурко с аватаром в цветах синдрома Дауна
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teddy10
Ответ artpal
Потому что их туда не пустили
А существуют доказательства, что украинские войска планировали наступление на территорию РФ? Давайте вспомним хронологию. О том, что Россия сосредоточила крупную группировку войск на границе и перебрасывает туда технику западные сми сообщали еще осенью 2021 г., на основе спутниковой фотосъемки. По сведениям Вашингтон Пост, еще в начале октября Байдену сообщили разведсведения о готовящемся вторжении. После этого глава ЦРУ Бернс провел переговоры с Путиным и Патрушевым о том, что у США есть информация о планах Москвы, на что в ответ услышали лекции по истории и жалобы на расширение НАТО. В это же время госсекретарь Блинкен провел встречу с Зеленским и предупредил того о планах Кремля, но он отнесся к этому со скепсисом, посчитав, что доказательств США недостаточно. После этого в декабре 2021 г. Путин выдвинул ультиматум Вашингтону о расширении НАТО и категорическом недопущении вхождения в состав альянса Украины и Грузии. Тем временем фиксируется информация об усилении активности на границе и переброске еще большего количества оружия, в том числе, танков. В сми теперь публиковалась кокнкретная информация о планах российского вторжения, даже рисовались карты и возможные направления удара (в итоге они во многом совпали с реальными ударами ВС РФ). Слово invasion было одним из наиболее часто встречающихся в сми. Была опубликована возможная дата вторжения - 16 февраля. Ни в российских, ни в китайских, ни в каких других источниках не было даже намека на планы Украины напасть на территорию РФ. О возможных планах Запада напасть на Россиию нет информации, но это маловероятно. Американцы летом 21-го года вывели войска из Афганистана, что явно не свидетелсьвует об их планах экспансии. Европейцы еще не отошли от ковида и, судя по всему, явно не готовились к военным действиям. Макрон до последнего вел телефонные разговоры с Путиным и чуть ли не умолял того оставить Украину в покое и выйти на переговоры с США по вопросу расширения НАТО. В Германии осенью 21 года готовились к выборам в бундестаг. В Британии шла чехарда с премьер-министрами. Поэтому концепция превентивного удара, типа, если не мы, то нас, которую активно продвигала российская пропаганда хромает на две ноги и не подтверждается известными на данный момент фактами. Не говоря о том, что Россия - ядерная страна, нападение на которую чревато губительными последствиями
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Егор Кузнецов
Ответ artpal
1. А как ты себе представляешь военное поражение России без захвата столицы? Даже если вдруг украинцы вытеснят российскую армию за пределы территории, которую они считают своей, то Россия продолжит СВО, просто на других рубежах. Их цели и задачи нерешаемы без установления контроля над Москвой 2. В случае с Украиной - да. Но саму Украину никто не воспринимает как субъект политики, поэтому если и прилетит, то скорее по Лондону или Вашингтону чем по Киеву
1. Возьмём за основную цель СВО, после которой Россия объявит об её успешном завершении, полный захват и включение в полных границах в состав РФ ЛДНР и Херсонскую и Запорожскую области. Если Украина выдавливает ВС РФ на территорию России, она добивается своего условия победы и прекращает боевые действия. Россия терпит военное поражение, потому что объективно не может выполнить свои боевые цели. На каких, по вашему, рубежах будет дальше воевать РФ и с кем? Чем и как? Где лежит продолжение?
2. Лихо вы назвали Украину "ничего не значащим политическим субъектом". Этот "ничего не значащий политический субъект" уже больше года получает партии вооружения от крупных военных держав мира, которые растут и растут, на его стороне вся Европа, вводящая беспрецедентные санкции против его врага, в Украину постоянно ездят мировые лидеры, в том числе и президент США. Политический вес Украины крайне высок сейчас.

То есть Россия не будет бить по Киеву, не имеющему ЯО, и угрозы в сторону которого вы называете дешёвым шантажом, соглашаясь со мной, но будет бить по столицам ядерных держав, состоящих в НАТО, чтобы начать ядерную войну. Я правильно понял?
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Madcomposer
Ответ frol92
Его Вяльбе что ли покусала? Лыжников, крч, мы долго еще нигде не ждем. А жаль, поколение просто шикарное.
Они там все друг друга кусают, очень похоже на 28 дней спустя
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NRNG
Ответ Shevmaster
Нашли пыточную в мариупольсокм аэропорту. Из подвалов Азовстали вытащили на свет расписанных свастикой нацистов. Слышали как с экрана украинского телевизора призывали кастрировать российских солдат и убивать российских детей. Видели как "укропатриоты" убивают пленных... Теперь только подлец может делать вид, что "на Украине нацизма нет"!
Не только подлец, но и фашист
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BeastI666I
Ответ Viks
"НЕ БЫВАЕТ фашизма без войны." --- Чушь. В 30-е в Германии был фашизм, а войны не было. Более того фашисты к власти пришли абсолютно мирными демократическими способами, через выборы... А вот окраинские фашисты до выборов не дотерпели - устроили госпереворот в 2014.
может быть скажешь тогда кто назвал фашистов фашистами? ))))
прежде чем писать про чушь.
Вообще-то в Германии был не фашизм... там был национализм. Национал-социалистическая рабочая партия Германии, который позднее перерос в нацизм.
Более того, первую мировую войну забыл? Так то это тоже война.

Ладно упрощу тебе задачу. Мы про Германию писали. А фашизм это про Италию изначально. Первые фашистские движения возникли в Италии во время Первой мировой войны. Так вот там была война. Первая мировая. Жестокая и кровавая.
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АГОШКИН Алексей
Ответ Сергей Богатырев
роликов, где беженцы с востока Украины огребают люлей за русскую речь в западных областях (чаще всего во Львове), в интернете предостаточно.
Они наверное на рутуб находятся,а вы посмотрите там он вам не Димон.))))
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Дмитрий
Ответ BeastI666I
более того, даже националистическая партия не прошла в Раду Украины. Ни одна!!!
Ага. Правый сектор (зло вселенское) не смог пройти барьер в 5%) в 2014 году, уже после Крыма
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goshforever
Ответ Денис Мартин
Если русский язык под запретом, почему большая часть тех же футболистов прекрасно до войны давали интервью украинским каналам на русском языке?
Схидняки. Что с них взять. Второй сорт.
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Viks
Ответ BeastI666I
Ведь этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы --------------- да о чем речь? Для фашизма нужно сначала и обязательно напасть на другую страну. НЕ БЫВАЕТ фашизма без войны. А Украина на другие страны не нападала вообще никогда! За всю историю. Более того! Мир официально признал, я смотрел в прямом эфире, что война началась в 2014 году.
"НЕ БЫВАЕТ фашизма без войны." --- Чушь. В 30-е в Германии был фашизм, а войны не было. Более того фашисты к власти пришли абсолютно мирными демократическими способами, через выборы... А вот окраинские фашисты до выборов не дотерпели - устроили госпереворот в 2014.
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BeastI666I
Ответ Shevmaster
Украина в составе натовской шайки напала на Ирак. Совсем память отшибло? Зачем украинцы убивали иракских детей? Что они им сделали?
Украина никогда не была в составе НАТО... с тобой что?
Пруфы будут убийства украинцами детей? Или ты очередной турбо-ватник, умеешь только языком чесать, а доказательств нет?!
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Илья Савчук
Ох уж этот режим, который мы официально 2 раза признали , вели торговлю и проводили встречи на самых высоких уровнях.
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BeastI666I
Ответ Дмитрий
В Украине в Верховной Раде была партия Медведчука-пророссийская! Официально кума Путина! Сколько украинских партий за это время было в Госдуме? О каких фашистских методах речь?))
более того, даже националистическая партия не прошла в Раду Украины. Ни одна!!!
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Shevmaster
Ответ BeastI666I
Ведь этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы --------------- да о чем речь? Для фашизма нужно сначала и обязательно напасть на другую страну. НЕ БЫВАЕТ фашизма без войны. А Украина на другие страны не нападала вообще никогда! За всю историю. Более того! Мир официально признал, я смотрел в прямом эфире, что война началась в 2014 году.
Украина в составе натовской шайки напала на Ирак. Совсем память отшибло? Зачем украинцы убивали иракских детей? Что они им сделали?
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Wasp 13
Ответ 45_percent
У Тараса. Сам он ничего не может. Кто подаст, у того и кормится.
А тебе какое до этого дело, кто у кого кормится и кто у кого хозяин.
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BeastI666I
Ответ S.P.F.C
Мне казалось, что с террористами Талибана сейчас ведут переговоры правильные Штаты от Америки, или я не прав?
нет. у штатов нет контактов с террористами. Это мы с ними регулярно встречалисьв Москве.
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BeastI666I
Ответ goshforever
Наверно, дело в том, что военная хунта Мьянмы не размещает военные объекты у российских границ, не занимается запретом русского языка и РПЦ, не убивает русских людей. Она где-то там далеко существует со своими межэтническими и внутриэлитными разборками. Ровно так же далеко от большей части мира находится российско-украинский конфликт.
ты понял тчо написал?! у Мьянмы есть общая граница с РФ??! Как они могут размещать военные объекты рядом с РФ? Физически, как?!?!?
Мьянма не запрещает РПЦ?! Да ладно! И много там церквей? А русский язык в школах обязательно преподают в Мьянме?!
Пруфы есть у тебя или просто пустословишь?

Более того, в Укрине УПЦ! Своя церковь. В РФ даже свидетелей Иеговы запретили. Что воевать теперь?
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Shevmaster
Ответ Koulmann
Это не украинское двоемыслие, а ваше скудоумие и непонимание, как работает свобода мнения. Запрещают партии везде, демократия - это не значит беспредел и полная анархия. Есть ли проблемы у украинцев с выражением мнения? Нет. Есть ли проблемы с диапазоном? Нет. Откройте их бюллетень в 2019, посмотрите кто там в лидерах. И Тимошенко, и Медведчук, и Ляшко, и Порошенко, и Вакарчук. Что у вас в России? Какие варианты есть, даже формально?
По какому закону закрыли телеканалы и компартию?
Да, диапазон мнений хороший - комунистов под запрет, а улицу в честь капитана СС Шухевича в Киеве пожалуйста)))
Анархия и беспредел - это два(!) госпереворота за 10 лет, это гражданская война, это когда всем подряд в Киеве раздают автоматы и потом сумасшедшие "патриоты" расстреливают семью на дороге.
К сожалению, реалии Украины это квази-фашизм. Друзья из Харькова воспользовались СВО что бы навсегда сбежать заграницу. И так по всей стране пока "демократы" границу не закрыли своим гражданам.
Только один вопрос - кому вы тут тулите укропропаганду?
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