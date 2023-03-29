Юрий Каминский: «Почему украинцам можно говорить все, что хочешь? Ведь этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы»

считает унизительными условия, выдвинутые МОК для допуска россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

– Юрий Михайлович, считаете ли вы требования МОК к российским спортсменам унизительными?

– Безусловно. Если рассматривать олимпийские принципы, то как это происходило на Играх в древности? Боевые действия прекращались на этот период. На месте МОК я бы выступил с таким предложением.

Понятно, что конфликт уже идет не между Россией и Украиной. Наш сосед – это инструмент, никто уже не спрашивает ничего у того же Зеленского и у самой Украины.

Китай к нему не обращается, а Америка только указывает. На сегодня это позиция двух систем. Если не решить вопрос, мир придет к глобальной катастрофе.

– Насколько реально услышать призыв МОК к остановке боевых действий, на ваш взгляд?

– Попробовать-то можно. Начали говорить, что спорт объединяет, хоть это радует. Раньше люди были принципиально другие? Наверное, с позиции технологий менее развитые, чем мы сейчас. Но они могли это сделать, а мы почему-то нет.

По поводу дискриминации спортсменов могу сказать, что спорт – другая сфера деятельности. Почему украинцам можно говорить все, что хочешь. Ведь реально этот режим восемь лет проявлял абсолютно фашистские методы, в том числе скрывалось массовое уничтожение людей.

Почему об этом не говорим? Надо быть объективным во всех отношениях. Люди, которые называют себя цивилизованными, не хотят себя вести цивилизованно, – сказал тренер сборной России по биатлону.

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России