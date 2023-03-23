Олег Матыцин: «Все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics выполнены. Это констатация эффективной системы борьбы с допингом»

высказался о восстановлении ВФЛА в международной федерации.

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена из-за многочисленных допинговых нарушений.

Отстранение ВФЛА длилось с ноября 2015 года и неоднократно продлевалось.

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики.

В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics.

Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО», – сказал министр спорта России.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований