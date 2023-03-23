Олег Матыцин: «Все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics выполнены. Это констатация эффективной системы борьбы с допингом»
Олег Матыцин высказался о восстановлении ВФЛА в международной федерации.
Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена из-за многочисленных допинговых нарушений.
Отстранение ВФЛА длилось с ноября 2015 года и неоднократно продлевалось.
«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики.
В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics.
Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО», – сказал министр спорта России.
World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований
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