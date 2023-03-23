Олег Матыцин: «Все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics выполнены. Это констатация эффективной системы борьбы с допингом»

Теги ВФЛА World Athletics (IAAF) Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о восстановлении ВФЛА в международной федерации.

Совет World Athletics сегодня принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которого она была лишена из-за многочисленных допинговых нарушений.

Отстранение ВФЛА длилось с ноября 2015 года и неоднократно продлевалось.

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики.

В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics.

Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО», – сказал министр спорта России.

World Athletics восстановила членство ВФЛА. Российские спортсмены по-прежнему будут отстранены от соревнований

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3 комментария

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Atsuktuvas
Допинг одолели. На очереди - скрепинг.
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La Gushka
Торговали - веселились, посчитали - прослезились...
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Ебздрогыч
Нейросеть в теле министра как всегда по любому поводу хвалит себя. Все как обычно
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