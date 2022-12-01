Олег Матыцин: «Видим позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА. Рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог»

заявил, что Министерство спорта России видит позитивные перспективы в вопросе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации.

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сегодня заявил намерении вынести до марта 2023 года окончательную рекомендацию по этому вопросу.

«Представители рабочей группы World Athletics отмечают прогресс в деятельности ВФЛА по восстановлению в организации. За это время при поддержке Минспорта была выстроена эффективная система работы федерации, и сейчас она оценена со стороны World Athletics.

На постоянной основе совершенствуется антидопинговая деятельность, во главу угла ставится культура чистого спорта, которая поддерживается спортсменами, тренерами, специалистами, руководством федерации.

Мы видим позитивные перспективы в вопросе восстановления прав ВФЛА и рассчитываем на дальнейший конструктивный диалог по рассмотрению итогов реализации дорожной карты», – сказал министр спорта России.

ВФЛА ограничена в правах с 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.