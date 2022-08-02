Олег Матыцин: «Обсудили много вопросов, в том числе по восстановлению ВФЛА. Но нам главное – думать о том, чтобы развивать национальную систему»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с восстановлением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений.

«Настроение у всех конструктивное, обсудили много вопросов (на встрече с участниками чемпионата России по легкой атлетике – Sports.ru), в том числе острых, реализацию дорожной карты по восстановлению ВФЛА. Но нам главное – думать о том, чтобы развивать национальную систему. Наметили ряд конкретных предложений, обязательно их обсудим. Идет конструктивная работа.

Если спортсмены говорят о необходимости дополнительных стартов – значит, потребность есть. Мы взаимодействуем с федерацией, в календарь уже внесены дополнительные соревнования. Запланирована Спартакиада, которая является неким нововведением, хотя решение было принято 10 лет назад, мы будем проводить ее впервые.

К сожалению, российская легкая атлетика по условиям отстранения не может приглашать международных участников, но при тех соревнованиях, что мы проводим, недостатка в конкуренции не должно быть», – заявил Матыцин.