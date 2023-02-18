Глава World Athletics о допуске россиян: «Совет будет обсуждать карту восстановления ВФЛА. Только на основе этого мы могли бы перейти ко второму вопросу»

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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу высказался о возможном допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

В прошлом году спортсмены были отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в World Athletics из-за допинговых нарушений.

Очередное заседание совета World Athletics должно пройти в марте.

«Совет будет обсуждать дорожную карту восстановления [ВФЛА], а конкретно – вопиющую атаку на целостность нашего спорта посредством допинга.

Только на основе этих дискуссий мы могли бы перейти ко второму вопросу (о допуске к соревнованиям – Sports.ru), – сказал Коу, отметив, что считает маловероятным возвращение российских и белорусских спортсменов.

1 комментарий

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Andreir888
Мда...Облажались, мы, конечно, в своё время по самое не хочу((
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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