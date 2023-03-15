Генассамблея Международной федерации студенческого спорта не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации

Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Олега Матыцина на посту главы организации.

Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС).

Матыцин возглавил Международную федерацию студенческого спорта в 2015 году, а в 2019-м был переизбран.

Он приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высшим российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

«Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации до 2025 года», – сообщил представитель РССС.