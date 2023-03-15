Генассамблея Международной федерации студенческого спорта не продлила срок полномочий Матыцина на посту главы организации

Теги Олег Матыцин FISU ТАСС Легкая атлетика

Генассамблея FISU не продлила срок полномочий Олега Матыцина на посту главы организации. 

Об этом сообщили в Российском студенческом спортивном союзе (РССС).

Матыцин возглавил Международную федерацию студенческого спорта в 2015 году, а в 2019-м был переизбран.

Он приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил высшим российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

«Проходившая сегодня внеочередная Генеральная ассамблея FISU большинством голосов приняла решение не продлевать полномочия исполкома и в том числе президента федерации Олега Матыцина до 2025 года», – сообщил представитель РССС.

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15 комментариев

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Блотт Айс
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
в тг Елены родиной видео
Она еще жива? Года три о ней ни слуху, ни духу.
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Ёжик_в_тумане
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
выложите новость с той самой семьёй пж. ну ведь все же понимали, канал больного на голову человека. они тренируются в тшт. видео где отец толкает свою дочь Миру Лебедеву
Какое отношение ТШТ имеет в Мирославе Лебедевой?
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Маргарита Михайловна
Ответ russalka
А причём тут ТШТ? Мирослава тренируется в Хрустальном, но не у ТШТ
Это та Мирослава у которой кумир Бабасян?
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ Zbra
Посмотрела. Трэш...
самое ужасное, что Мире никто не поможет. просто закроют глаза. отец после этого видео станет более предусмотрительным, а всё *это* только усилится, потому что злость за этот косяк он будет возмещать на ней ... короче тяжёлая неделя будет у миры ....
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Charliz
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
я просто знаю что прилетут тшт вот и всё, могу даже поспорить на что-нибудь. обвинения будут не только на отца, но и на тшт естественно.
А что случилось то?₽
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Валерий Петров
Ответ Charliz
А что случилось? И причём тут ТШТ? Они вместе с отцом толкают девочку?)
У хрусталехейтеров всегда во всем виноват ТШТ. Даже если кошка бросила котят ...
+7
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+5
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Zbra
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
в тг Елены родиной видео
Посмотрела. Трэш...
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ russalka
А причём тут ТШТ? Мирослава тренируется в Хрустальном, но не у ТШТ
я могу даже поспорить на что-то. если новость разлетится вот увидите, помидоры полетят в первую очередь на тшт. вы что первый год здесь?
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russalka
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
тшт поздравляю. очередной скандал, репутация -15839372
А причём тут ТШТ? Мирослава тренируется в Хрустальном, но не у ТШТ
+3
-3
0
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ Zbra
А что за новость? Я натыкалась когда-то на их канал в ютубе.
в тг Елены родиной видео
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-1
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ Charliz
А что случилось? И причём тут ТШТ? Они вместе с отцом толкают девочку?)
я просто знаю что прилетут тшт вот и всё, могу даже поспорить на что-нибудь. обвинения будут не только на отца, но и на тшт естественно.
+1
-3
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Charliz
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
выложите новость с той самой семьёй пж. ну ведь все же понимали, канал больного на голову человека. они тренируются в тшт. видео где отец толкает свою дочь Миру Лебедеву
А что случилось? И причём тут ТШТ? Они вместе с отцом толкают девочку?)
+5
-3
+2
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Zbra
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
выложите новость с той самой семьёй пж. ну ведь все же понимали, канал больного на голову человека. они тренируются в тшт. видео где отец толкает свою дочь Миру Лебедеву
А что за новость? Я натыкалась когда-то на их канал в ютубе.
+1
-1
0
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dashaofmyiceiceicebaby333
тшт поздравляю. очередной скандал, репутация -15839372
+1
-5
-4
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dashaofmyiceiceicebaby333
выложите новость с той самой семьёй пж. ну ведь все же понимали, канал больного на голову человека. они тренируются в тшт. видео где отец толкает свою дочь Миру Лебедеву
+3
-5
-2
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