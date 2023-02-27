Матыцин о санкциях: «Нам важно было сохранить уровень конкурентоспособности. Мы гордимся соревнованиями, которые провели»

Теги дзюдо самбо Спартакиада чемпионат мира по боевому самбо Олег Матыцин Большой шлем чемпионат Европы по боевому самбо Министерство спорта России Политика ТАСС Дети Азии Альтернативная Паралимпиада-2022 Игры Дружбы Российско-китайские молодежные игры Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о чувстве гордости из-за соревнований, проведенных в России.

«В условиях серьезного международного давления, политизации спорта и ограничений для российских спортсменов на участие в международных турнирах нам важно было сохранить соревновательную активность и уровень конкурентоспособности.

Мы пересмотрели Единый календарный план и увеличили количество всероссийских и межрегиональных соревнований. Внесли изменения в нормативные документы, что позволило организовывать международные соревнования на территории России без обязательного согласования с международными федерациями.

В прошлом году в соревнованиях на территории России суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов, а также представители спортивных делегаций из 30 зарубежных стран. Например, «Дети Азии» во Владивостоке, «Игры дружбы» в Казани, зимние и летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске и в Сочи.

Впервые за 30 лет возрождена Всероссийская спартакиада сильнейших, которая позволила усилить внутреннюю конкуренцию и оценить спортивный резерв страны.

Важным направлением в это время стала международная дипломатия – мы не закрылись от взаимодействия с нашими иностранными коллегами, а усилили работу в этом направлении и сконцентрировали внимание на странах ШОС, БРИКС, СНГ.

Продолжилось участие наших сборных команд в турнирах за пределами России: российские спортсмены приняли участие более чем в 800 соревнованиях в разных странах и отметились отличными результатами. В декабре на зимних Российско-китайских играх наша сборная завоевала 93 медали. Российские самбисты лидировали в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Сербии и чемпионате мира в Киргизии, а сборная России по дзюдо на турнире Большого шлема в Монголии выиграла медальный зачет.

Мы добились хорошего результата и действительно гордимся теми соревнованиями, которые провели. Могу с уверенностью сказать, что останавливаться не планируем», – рассказал Матыцин.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Альфира Смирнова
Это рабочие будни и зачем вот хвастается?
Если не работать, то его заменят на раз-два.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борщ без мяса
Особенно в бобслее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Черкашин
Ты соревнования видишь? Нет. А они есть.😎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марьяж
Ответ lanfqk
И все-таки любой спортсмен гордится званием ЧЕ/ЧМ/тем более ОЧ больше, чем даже ЧР. Если это еще год-два будет тянуться, наверняка многие уйдут в другие сборные. Я их за это, если честно, не виню.
Пусть уходят. Меняют Отечество на жестянку - если удасться попасть на подиум и запись в каком-нибудь справочнике рекордов.
Они ведь всю жизнь к этому готовились.
Пусть покушают ..овна, как бы не предложили еще на коленях постоять и сменить пол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марьяж
Ответ петрович сектор1
Слово Единый ( единая) в России теперь в обязательном порядке надо писать с большой буквы?))
Правила русского языка, это официальный документ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсук Савелий
А какие именно соревнования имеются ввиду: та спартакиада, в которой закрытие бурно отметили за месяц до конца соревнований, или те самые легендарные гонки с вершины Теи, трансляцию которых никто не видел?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Hamzja
Ответ Katerina Sunny
Российско- китайские игры, про которые толком не писали и тем более нигде не показали.
Наверное "игры"были слишком интимными что б всем показывать.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Томилин
Ответ JL JL
нам важно, мы гордимся, нас распирает... сейчас лопнем
Фамусов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
петрович сектор1
Слово Единый ( единая) в России теперь в обязательном порядке надо писать с большой буквы?))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
слесарь Гавриленко
если объединить " Дети Азии" и "Игры Дружбы", то получатся "Дети Дружбы"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adimsonekat
Какая связь, между соревнованиями внутри страны, с конкуренцией на международном уровне? Лишь бы ляпнуть, ничего нового.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек_Легенда
А чем гордиться то? Спартакиадой с пустыми залами? Трансляциями по будням в 13:00?
ЧР по лыжам, которые транслировались на мобильные телефоны?

Я вот просто перестал смотреть спорт. Могу вот КХЛ глянуть, как раз плей-офф начинается, ну и за РПЛ поглядеть, если время будет.

А то, что вы провели, это никому не нужные старты, кроме вас и спортсменов
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арш-Ус
В сложившейся ситуации сработали нормально.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
starichok77
"обещал нам Никодим, мы достигнем, мы дадим")))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Турецкий
Достали уже эти гордые орлы головы вверх вытягивать. Смачный подзатыльник не выбьет всю дурь из этой черепушки.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Погладь быка
Особенно недавним мегамасстартом в биатлоне гордитесь. Ловко провернули.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
У нас лучше соревнования, лучшие машины. Скоро , Лада калина вытеснить Мерседес из российского рынка
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
нам важно, мы гордимся, нас распирает...
сейчас лопнем
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голос Губерниева
В этом формате и оставайтесь! Тем-более, если нравится и всё хорошо.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Чиновники гордятся. А это, видимо, главное...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleffinho
так себе соревнования, ничего интересного не придумали, только копирование за счёт огромных ресурсов. Плохая работа со стороны чиновников, никаких выводов не сделано пока
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savardus
а Вы гордитесь освещением этих соревнований в СМИ? уровнем конкурентности этих соревнований? Впрочем это не про вас. Провели и ладно. Деньги попилили и отлично.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
"суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов" --- А в СВО по мобилизации набирают...
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Российско- китайские игры, про которые толком не писали и тем более нигде не показали.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lanfqk
И все-таки любой спортсмен гордится званием ЧЕ/ЧМ/тем более ОЧ больше, чем даже ЧР. Если это еще год-два будет тянуться, наверняка многие уйдут в другие сборные. Я их за это, если честно, не виню.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий