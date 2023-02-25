Олег Матыцин: «Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Легкая атлетика

Олег Матыцин прокомментировал введенные против него санкции США.

«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта.

У нас сейчас много задач по реализации стратегии развития спорта до 2030 года.

Задача – создать максимально национальную, независимую, самодостаточную и крепкую систему спорта», – сказал Матыцин. 

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1 комментарий

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Unnamed80
«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта.
Конечно не ограничат! Что там ограничить можно? Полное бездействие и ежедневный треп об одном и том же?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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