Олег Матыцин: «Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта»
Олег Матыцин прокомментировал введенные против него санкции США.
«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта.
У нас сейчас много задач по реализации стратегии развития спорта до 2030 года.
Задача – создать максимально национальную, независимую, самодостаточную и крепкую систему спорта», – сказал Матыцин.
Конечно не ограничат! Что там ограничить можно? Полное бездействие и ежедневный треп об одном и том же?