Олег Матыцин: «Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта»

прокомментировал введенные против него санкции США.

«Санкции США никак не ограничат мою деятельность на посту министра спорта.

У нас сейчас много задач по реализации стратегии развития спорта до 2030 года.

Задача – создать максимально национальную, независимую, самодостаточную и крепкую систему спорта», – сказал Матыцин.