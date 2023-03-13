Журова об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не сомневалась, что МОК жестко отреагирует. Если допустить бойкоты, дело дойдет до абсурда»

Светлана Журова считает, что МОК может отменить флаги на Олимпийских играх.

Ранее появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью недопуска россиян к соревнованиям.

МОК ответил на это письмо: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие».

«Не сомневалась, что МОК жестко отреагирует. Они понимают, что если допустят бойкоты, дело дойдет до абсурда.

Спонсоры оплачивают зрелищность. Если будут одни американцы или иная нация, то какая здесь зрелищность? Любому интересен накал борьбы, ведь это те же рейтинги.

Ничего интересного не будет в играх с участием одной нации. Томас Бах понимает, что это неприемлемо. Иначе спортсмен не поймет, что ему делать и кого слушать: тренера, федерацию или президента.

Можно довести ситуацию до того, что МОК может «психануть» и сказать: «Давайте жить по олимпийской хартии, все флаги отменяем». В принципе, они так могут сделать – и даже не нарушат регламент.

Томас Бах может на него сослаться, и никто не сможет его в этом упрекнуть. Но это предположение – как самое крайнее», — сказала Журова.