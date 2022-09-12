В Москве прошла церемония вручения государственных наград призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, а также их тренерам

Теги сборная России жен греко-римская борьба Гоги Когуашвили прыжки с шестом Олег Матыцин Токио-2020 Олимпиада-2022 Министерство спорта России Анна Сень Анжелика Сидорова Анна Щербакова ТАСС Светлана Абрамова Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин вручил государственные награды призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, их тренерам и другим специалистам.

Церемония награждения прошла сегодня в здании Министерства спорта РФ в Москве.

«Хочу поблагодарить вас за труд. Надеюсь, вы и ваши воспитанники еще не раз порадуете нас своими победами», – сказал Матыцин.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряный призер Токио-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и ее тренер Светлана Абрамова, главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Игр в Токио по гандболу Анна Сень.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Звание заслуженного тренера России было присвоено Оксане Булычевой – первому тренеру олимпийской чемпионки Пекина-2022 фигуристки Анны Щербаковой.

Всего государственные награды получили 43 спортсмена и тренера. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные