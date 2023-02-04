Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон

Теги сборная России жен прыжки с шестом Анжелика Сидорова Светлана Абрамова Легкая атлетика

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон.

Об этом сообщила тренер спортсменки Светлана Абрамова.

«В соревнованиях зимнего сезона Анжелика выступать не будет. Мы проанализировали тренировки и старты последних лет и пришли к выводу, что привычные подходы нуждаются в пересмотре.

К тому же последние несколько сезонов, и особенно прошлый летний, оказались слишком тяжелыми и физически, и эмоционально. Анжелика продолжает тренироваться, но в облегченном режиме.

Ближайшая цель одна – восстановиться, привести себя в оптимальное рабочее состояние. Решим эту задачу, будем двигаться дальше», – сказала Абрамова.

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