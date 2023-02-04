Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон
Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон.
Об этом сообщила тренер спортсменки Светлана Абрамова.
«В соревнованиях зимнего сезона Анжелика выступать не будет. Мы проанализировали тренировки и старты последних лет и пришли к выводу, что привычные подходы нуждаются в пересмотре.
К тому же последние несколько сезонов, и особенно прошлый летний, оказались слишком тяжелыми и физически, и эмоционально. Анжелика продолжает тренироваться, но в облегченном режиме.
Ближайшая цель одна – восстановиться, привести себя в оптимальное рабочее состояние. Решим эту задачу, будем двигаться дальше», – сказала Абрамова.
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