Нафиссату Тиам: «Шокирована ценами на билеты на Олимпиаде-2024. Не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого»

Олимпийская чемпионка шокирована ценами на билеты Олимпиады-2024 в Париже.

«Что шокировало меня больше всего, так это цены на билеты. Именно спортсмены – самое важное на Играх, но я даже не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого.

Причем речь даже не только про билеты, но и про стоимость перелета, проживания. Мы регулярно говорим на эту тему в СМИ, и меня это поразило, потому что Олимпийские игры по-прежнему приносят много денег, в том числе и с точки зрения продажи билетов.

Мне кажется, это позор, что атлеты делают шоу на Олимпиаде, но их семьи не могут на них посмотреть из-за цен на билеты. Мой младший брат зарегистрировался на первую волну продажи билетов, но не смог ничего купить, потому что оказалось слишком дорого. Теперь будем ждать второй волны», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка в семиборье.

Организаторы Парижа-2024 рассчитывают получить почти 1,4 миллиарда евро от продажи билетов.

Также организаторов Олимпиады критиковали за то, что почти половина самых дешевых билетов (по 24 евро) недоступна для обычных болельщиков, так как эти места зарезервировало государство. А цена на билеты на соревнования по легкой атлетике доходила до 690 евро.

Недавний опрос показал, что 83% жителей Франции считают цены на билеты Парижа-2024 слишком завышенными.

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