Нафиссату Тиам: «Шокирована ценами на билеты на Олимпиаде-2024. Не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого»

Теги семиборье сборная Бельгии жен Париж-2024 Нафиссату Тиам деньги Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка Нафиссату Тиам шокирована ценами на билеты Олимпиады-2024 в Париже.

«Что шокировало меня больше всего, так это цены на билеты. Именно спортсмены – самое важное на Играх, но я даже не уверена, что мои родные смогут поддержать меня – это слишком дорого.

Причем речь даже не только про билеты, но и про стоимость перелета, проживания. Мы регулярно говорим на эту тему в СМИ, и меня это поразило, потому что Олимпийские игры по-прежнему приносят много денег, в том числе и с точки зрения продажи билетов.

Мне кажется, это позор, что атлеты делают шоу на Олимпиаде, но их семьи не могут на них посмотреть из-за цен на билеты. Мой младший брат зарегистрировался на первую волну продажи билетов, но не смог ничего купить, потому что оказалось слишком дорого. Теперь будем ждать второй волны», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка в семиборье.

Организаторы Парижа-2024 рассчитывают получить почти 1,4 миллиарда евро от продажи билетов.

Также организаторов Олимпиады критиковали за то, что почти половина самых дешевых билетов (по 24 евро) недоступна для обычных болельщиков, так как эти места зарезервировало государство. А цена на билеты на соревнования по легкой атлетике доходила до 690 евро.

Недавний опрос показал, что 83% жителей Франции считают цены на билеты Парижа-2024 слишком завышенными.

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13 комментариев

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Mitya78
Зато из-за Олимпиады Тур де Франс финиширует в Ницце.
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Водяра
Русский Дом будет в Париже?)
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Андрей Рядькин
Ответ Atsuktuvas
Получается, что россияне хорошо сэкономят?
многоходовочка
+1
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БВО
Кому-то дорого, кому-то дёшево, стадионы и при высоких ценах будут полные. Поход на спортивные соревнования это развлечение, а развлечения это первое на чем экономят, если денег не хватает.
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expertmer2020
Моя пенсия плевала на эти цены с Эйфелевой башни.
+1
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Bleffinho
Её не беспокоит, что даже на уровне спортсменов есть расслоение на спортсменов из правильных и неправильных стран? какого она равенства ожидает для простых людей? Всю жизнь сильные и богатые решали и будут решать
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Atsuktuvas
Получается, что россияне хорошо сэкономят?
+6
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avcgloronalduMU
наши спортсмены хотят на олимпиаду, чтобы попросить политическое убежище?
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Bleffinho
Кажется, кому-то хочется побольше социализма) Всё и сразу не получить
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justbored
Off with their heads!
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Iuasamotu
Высокие цены говорят о престижности мероприятия
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bengalsckyzh
Франция была, есть и будет буржуазным государством. А всё остальное пустяки.
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Геннадий Тёкин
Это бизнес и ничего личного.
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