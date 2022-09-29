Гендиректор ОКР: «Надеемся, что поедем на Олимпиаду в Париж. На подготовку зарезервировано 610 млн рублей»

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что на подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже зарезервировано 610 миллионов рублей.

«Надеемся, что поедем в Париж, на подготовку к которому зарезервировано 610 миллионов рублей. В случае, если поехать на эти Игры не получится, эти деньги будут перераспределены на сохранение конкурентоспособности российских спортсменов.

Мы продолжаем содействие развитию олимпийских видов спорта в условиях сложного периода спортивной отрасли. В 2020 году мы провели большое научное исследование, где выявили, что пандемия сказалась на общих доходах наших федераций, они стали испытывать дефицит средств.

Многие спонсоры просто ушли, соревнования не проводились, рекламные контракты не отрабатывались, поэтомe потери были существенные. Мы открыли финансирование. Попытались этот дефицит закрыть.

Мы предусмотрели общий объем финансирования до 1 января 2025 года в размере 830,2 млн рублей. Мы это финансирование гарантированно обеспечим, деньги на счетах», – сказал Сенглеев на международном форуме «Россия – спортивная держава».

Глава ОКР: «Сейчас на повестке главный вопрос – подготовка к Парижу-2024. Мы абсолютно не отстранены, мы полноценный олимпийский комитет»