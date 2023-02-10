«Русская зима». Ласицкене, Лысенко, Конева, Кнороз, Образцов, Макаренко одержали победы

Теги Бег Русская зима сборная России жен результаты Екатерина Конева прыжки в высоту тройной прыжок прыжки с шестом Константин Шабанов Мария Ласицкене (Кучина) Илья Иванюк Данил Лысенко Аксана Гатауллина Игорь Образцов Виктория Погребняк Дарья Нидбайкина Кристина Королева Сергей Дубровский Артем Макаренко Мария Кочанова Дмитрий Качанов Полина Кнороз Ярослав Ткалич Игорь Ращупкин Роман Троценко Никита Курбанов Кристина Макаренко Илья Просвирин Михаил Шмыков Яна Перепелица Наталья Комбарова Анастасия Белова Елизавета Бондаренко Данила Тен Ирина Болдырева Легкая атлетика

10 февраля в Москве прошел легкоатлетический турнир «Русская зима».

«Русская зима»

Москва

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене – 1,91 м

2. Кристина Королева – 1,91

3. Мария Кочанова – 1,89

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,55 м

2. Аксана Гатауллина – 4,45

3. Елизавета Бондаренко – 4,30

60 м

1. Кристина Макаренко – 7,17

2. Юлия Караваева – 7,34

3. Наталья Комбарова – 7,44

60 м с/б

1. Ирина Болдырева – 8,15

2. Виктория Погребняк – 8,18

3. Алина Бозюкова – 8,25

800 м

1. Яна Перепелица – 2.06,57

2. Нигина Тухтаева – 2.06,69

3. Мария Прохорец – 2.07,19

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,03

2. Дарья Нидбайкина – 13,70

3. Анастасия Белова – 13,29

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30 м

2. Илья Иванюк – 2,26

3. Никита Курбанов – 2,23

Прыжки с шестом

1. Дмитрий Качанов – 5,60 м

2. Илья Просвирин – 5,30

3. Михаил Шмыков – 5,30

60 м

1. Игорь Образцов – 6,63

2. Ярослав Ткалич – 6,67

3. Данила Тен – 6,68

60 м с/б

1. Артем Макаренко – 7,61

2. Константин Шабанов – 7,70

3. Семен Манаков – 7,85

800 м

1. Сергей Дубровский – 1.50,611

2. Игорь Ращупкин – 1.50,617

3. Роман Троценко – 1.50,76

2 комментария

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La Gushka
Это Русская засуха...
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Maxim Vasnechov
Турнир конечно не смотрел, но название зе бест. Прямо в тему времени.
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