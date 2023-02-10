«Русская зима». Ласицкене, Лысенко, Конева, Кнороз, Образцов, Макаренко одержали победы
10 февраля в Москве прошел легкоатлетический турнир «Русская зима».
«Русская зима»
Москва
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене – 1,91 м
2. Кристина Королева – 1,91
3. Мария Кочанова – 1,89
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,55 м
2. Аксана Гатауллина – 4,45
3. Елизавета Бондаренко – 4,30
60 м
1. Кристина Макаренко – 7,17
2. Юлия Караваева – 7,34
3. Наталья Комбарова – 7,44
60 м с/б
1. Ирина Болдырева – 8,15
2. Виктория Погребняк – 8,18
3. Алина Бозюкова – 8,25
800 м
1. Яна Перепелица – 2.06,57
2. Нигина Тухтаева – 2.06,69
3. Мария Прохорец – 2.07,19
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,03
2. Дарья Нидбайкина – 13,70
3. Анастасия Белова – 13,29
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30 м
2. Илья Иванюк – 2,26
3. Никита Курбанов – 2,23
Прыжки с шестом
1. Дмитрий Качанов – 5,60 м
2. Илья Просвирин – 5,30
3. Михаил Шмыков – 5,30
60 м
1. Игорь Образцов – 6,63
2. Ярослав Ткалич – 6,67
3. Данила Тен – 6,68
60 м с/б
1. Артем Макаренко – 7,61
2. Константин Шабанов – 7,70
3. Семен Манаков – 7,85
800 м
1. Сергей Дубровский – 1.50,611
2. Игорь Ращупкин – 1.50,617
3. Роман Троценко – 1.50,76
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