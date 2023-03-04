Чемпионат России в залах. Макаренко, Кнороз, Ткалич, Никитин, Погребняк, Вовк одержали победы

В Москве стартовал чемпионат России по легкой атлетике в помещениях.

Легкая атлетика

Чемпионат России

Москва

Женщины

60 м

1. – 7,12

2. Юлия Караваева – 7,25

3. Анастасия Романова – 7,36

60 м с/б

1. Виктория Погребняк – 8,15

2. Ирина Болдырева – 8,23

3. Алина Бозюкова – 8,28

3000 м

1. Ольга Вовк – 8.48,09

2. Екатерина Ивонина – 8.48,88

3. – 8.56,49

Прыжки в высоту

1. Наталья Спиридонова – 1,94

2. Дарья Слепова – 1,91

3. Полина Парфененко – 1,91

Прыжки с шестом

1. – 4,70

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. – 4,50

Мужчины

60 м

1. Ярослав Ткалич – 6,61

2. Константина Крылов – 6,66

3. Данила Тен – 6,69

60 м с/б

1. Артем Макаренко – 7,64

2. Семен Манаков – 7,75

3. Анатолий Киселев – 7,89

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.50,88

2. – 7.52,91

3. Константин Плохотников – 7.53,13