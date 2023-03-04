Чемпионат России в залах. Макаренко, Кнороз, Ткалич, Никитин, Погребняк, Вовк одержали победы
В Москве стартовал чемпионат России по легкой атлетике в помещениях.
Легкая атлетика
Чемпионат России
Москва
Женщины
60 м
1. Кристина Макаренко – 7,12
2. Юлия Караваева – 7,25
3. Анастасия Романова – 7,36
60 м с/б
1. Виктория Погребняк – 8,15
2. Ирина Болдырева – 8,23
3. Алина Бозюкова – 8,28
3000 м
1. Ольга Вовк – 8.48,09
2. Екатерина Ивонина – 8.48,88
3. Светлана Аплачкина – 8.56,49
Прыжки в высоту
1. Наталья Спиридонова – 1,94
2. Дарья Слепова – 1,91
3. Полина Парфененко – 1,91
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,70
2. Татьяна Калинина – 4,55
3. Аксана Гатауллина – 4,50
Мужчины
60 м
1. Ярослав Ткалич – 6,61
2. Константина Крылов – 6,66
3. Данила Тен – 6,69
60 м с/б
1. Артем Макаренко – 7,64
2. Семен Манаков – 7,75
3. Анатолий Киселев – 7,89
3000 м
1. Владимир Никитин – 7.50,88
2. Анатолий Рыбаков – 7.52,91
3. Константин Плохотников – 7.53,13
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