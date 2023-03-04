Чемпионат России в залах. Макаренко, Кнороз, Ткалич, Никитин, Погребняк, Вовк одержали победы

Теги Бег сборная России сборная России жен результаты прыжки в высоту прыжки с шестом чемпионат России в залах Анатолий Рыбаков Владимир Никитин Екатерина Ивонина Аксана Гатауллина Виктория Погребняк Артем Макаренко Полина Кнороз Константин Плохотников Ярослав Ткалич Светлана Аплачкина Ольга Вовк Кристина Макаренко Наталья Спиридонова Данила Тен Ирина Болдырева Легкая атлетика

В Москве стартовал чемпионат России по легкой атлетике в помещениях. 

Легкая атлетика

Чемпионат России

Москва

Женщины

60 м

1. Кристина Макаренко – 7,12

2. Юлия Караваева – 7,25

3. Анастасия Романова – 7,36

60 м с/б

1. Виктория Погребняк – 8,15

2. Ирина Болдырева – 8,23

3. Алина Бозюкова – 8,28

3000 м

1. Ольга Вовк – 8.48,09

2. Екатерина Ивонина – 8.48,88

3. Светлана Аплачкина – 8.56,49

Прыжки в высоту

1. Наталья Спиридонова – 1,94

2. Дарья Слепова – 1,91

3. Полина Парфененко – 1,91

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,70

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. Аксана Гатауллина – 4,50

Мужчины

60 м

1. Ярослав Ткалич – 6,61

2. Константина Крылов – 6,66

3. Данила Тен – 6,69

60 м с/б

1. Артем Макаренко – 7,64

2. Семен Манаков – 7,75

3. Анатолий Киселев – 7,89

3000 м

1. Владимир Никитин – 7.50,88

2. Анатолий Рыбаков – 7.52,91

3. Константин Плохотников – 7.53,13

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий