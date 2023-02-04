Кубок губернатора Краснодарского края. Ласицкене, Гатауллина, Макаренко, Трофимец одержали победы, другие результаты

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани.

Кубок губернатора Краснодарского края

Славянск-на-Кубани

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене – 1,98

2. Кристина Королева – 1,91

3. Надежда Андрюхина – 1,88

Прыжки с шестом

1. Аксана Гатауллина – 4,55

2. Елизавета Бондаренко – 4,35

3. Дарья Игнатова – 4,15

Ядро

1. Снежана Трофимец – 17,20

2. Наталья Тронева – 16,31

3. Анна Авдеева – 15,60

60 м

1. Кристина Макаренко – 7,18

2. Анастасия Ленок – 7,47

3. Анна Татькова – 7,49

Мужчины

Прыжки в длину

1. Артем Чермошанский – 7,81

2. Сергей Полянский – 7,74

3. Данил Чечела – 7,51

Ядро

1. Максим Афонин – 19,82

2. Константин Лядусов – 18,62

3. Александр Лесной – 17,02

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