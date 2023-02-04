Кубок губернатора Краснодарского края. Ласицкене, Гатауллина, Макаренко, Трофимец одержали победы, другие результаты
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене одержала победу на Кубке губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани.
Кубок губернатора Краснодарского края
Славянск-на-Кубани
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене – 1,98
2. Кристина Королева – 1,91
3. Надежда Андрюхина – 1,88
Прыжки с шестом
1. Аксана Гатауллина – 4,55
2. Елизавета Бондаренко – 4,35
3. Дарья Игнатова – 4,15
Ядро
1. Снежана Трофимец – 17,20
2. Наталья Тронева – 16,31
3. Анна Авдеева – 15,60
60 м
1. Кристина Макаренко – 7,18
2. Анастасия Ленок – 7,47
3. Анна Татькова – 7,49
Мужчины
Прыжки в длину
1. Артем Чермошанский – 7,81
2. Сергей Полянский – 7,74
3. Данил Чечела – 7,51
Ядро
1. Максим Афонин – 19,82
2. Константин Лядусов – 18,62
3. Александр Лесной – 17,02
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