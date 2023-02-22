На пост главного тренера сборной России по легкой атлетике претендуют 9 человек

Девять человек претендуют на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) .

«В ВФЛА прислали конкурсные заявления девять человек. ВФЛА сейчас рассматривает полученные конкурсные заявления, проверяет их на предмет соответствия критериям.

Кандидаты, которые соответствуют всем требованиям, будут рассмотрены на президиуме ВФЛА», – сказала Глущенко.

По информации ТАСС, одним из претендентов является победитель Олимпийских игр 1980 года в спринтерской эстафете Николай Сидоров.

Обязанности главного тренера сборной России в настоящее время исполняет первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.