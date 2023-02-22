На пост главного тренера сборной России по легкой атлетике претендуют 9 человек
Девять человек претендуют на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике.
Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.
«В ВФЛА прислали конкурсные заявления девять человек. ВФЛА сейчас рассматривает полученные конкурсные заявления, проверяет их на предмет соответствия критериям.
Кандидаты, которые соответствуют всем требованиям, будут рассмотрены на президиуме ВФЛА», – сказала Глущенко.
По информации ТАСС, одним из претендентов является победитель Олимпийских игр 1980 года в спринтерской эстафете Николай Сидоров.
Обязанности главного тренера сборной России в настоящее время исполняет первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.
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