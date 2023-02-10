Привалова о том, что 35 стран выступят против допуска россиян к Играм-2024: «Пусть их заявления остаются на их совести. Мы в любом случае будем развивать легкую атлетику в стране»

Первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова прокомментировала заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о том, что 35 стран выступят против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Честно говоря, пока не знаю, во что это может вылиться. Даже не хочу об этом думать. Все-таки надеюсь, что спорт вне политики, хотя судя по их заявлениям это не так, но все-таки будем надеяться, что разум возобладает.

Пусть их заявления остаются на их совести, а мы в любом случае будем заниматься своим делом – развивать легкую атлетику в стране, а там уже как будет, так и оно и будет.

На самом деле, нас это не очень сильно в принципе касается. Да и от нашей надежды сейчас ничего не зависит. Надо просто делать свое дело», – сказала Привалова.

Министр образования, науки и спорта Литвы заявила, что 35 стран будут требовать недопуска России и Беларуси к Олимпийским играм-2024