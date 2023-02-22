Васильев о позиции МОК по допуску российских спортсменов: «Сейчас Бах выступает в роли миротворца. Это все лукавство и ложь»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о позиции главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха по допуску российских спортсменов до международных стартов.

Ранее в МОК заявили, что резолюция Европейского парламента, выступившего против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024, противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр.

«У МОК не получится отстоять свою позицию. Это все игра, я никому не верю, в том числе и Томасу Баху. Он самый первый, кто, когда еще и речи не шло о том, чтобы отстранять российских спортсменов от международных соревнований, порекомендовал всем федерациям это сделать. А сейчас он выступает в роли миротворца и благодетеля. Это все лукавство и ложь. В эти игры не надо верить.

Они сделали абсолютно незаконные действия против российских спортсменов. Я считаю, что они не имеют права больше руководить международными спортивными организациями. Чиновники, которые грубо нарушили основополагающие законы международного олимпийского комитета, должны уйти в отставку», – сказал Васильев.

МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»