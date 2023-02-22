Васильев о позиции МОК по допуску российских спортсменов: «Сейчас Бах выступает в роли миротворца. Это все лукавство и ложь»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских спортсменов до международных стартов.
Ранее в МОК заявили, что резолюция Европейского парламента, выступившего против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024, противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр.
«У МОК не получится отстоять свою позицию. Это все игра, я никому не верю, в том числе и Томасу Баху. Он самый первый, кто, когда еще и речи не шло о том, чтобы отстранять российских спортсменов от международных соревнований, порекомендовал всем федерациям это сделать. А сейчас он выступает в роли миротворца и благодетеля. Это все лукавство и ложь. В эти игры не надо верить.
Они сделали абсолютно незаконные действия против российских спортсменов. Я считаю, что они не имеют права больше руководить международными спортивными организациями. Чиновники, которые грубо нарушили основополагающие законы международного олимпийского комитета, должны уйти в отставку», – сказал Васильев.
МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»
Хватит уже петь ассанны Баху. Он не за нас. Давно пора это понять.
Нет, будет ждать, пока все перед ним извинятся (за что-то). Ну жди.
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