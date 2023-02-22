Васильев о позиции МОК по допуску российских спортсменов: «Сейчас Бах выступает в роли миротворца. Это все лукавство и ложь»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по допуску российских спортсменов до международных стартов.

Ранее в МОК заявили, что резолюция Европейского парламента, выступившего против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024, противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр.

«У МОК не получится отстоять свою позицию. Это все игра, я никому не верю, в том числе и Томасу Баху. Он самый первый, кто, когда еще и речи не шло о том, чтобы отстранять российских спортсменов от международных соревнований, порекомендовал всем федерациям это сделать. А сейчас он выступает в роли миротворца и благодетеля. Это все лукавство и ложь. В эти игры не надо верить.

Они сделали абсолютно незаконные действия против российских спортсменов. Я считаю, что они не имеют права больше руководить международными спортивными организациями. Чиновники, которые грубо нарушили основополагающие законы международного олимпийского комитета, должны уйти в отставку», – сказал Васильев.

МОК: «Резолюция Европарламента по поводу участия россиян в Олимпийских играх противоречит миссии олимпизма»

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12 комментариев

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maripous
Никакой миротворческой позиции у Баха нет. Бах также как и остальные русофобы выступает за лишение наших спортсменов госсимволики и какие то еще по политические условия.
Хватит уже петь ассанны Баху. Он не за нас. Давно пора это понять.
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Alexander Shibaev
МОК не может игнорировать 50+ стран. МОК в любом случае не может быть не зависим от большинства стран.
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lissitsyn_draft
Тебе, дураку, хоть такому бы союзнику радоваться.

Нет, будет ждать, пока все перед ним извинятся (за что-то). Ну жди.
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brig_Mercury
Если ждёшь делегацию европейцев и американцев, связанных со спортом, в коленопреклоненной позе, то это после Тихонова. К нему перевому обещали приползти.
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За депутата ТерюшкоВа
Ответ Bergkamp007
Модер тоже за Терюшкова? За что сообщения удаляют?
Модер Zа ПраVду.
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JL JL
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Bergkamp007
Модер тоже за Терюшкова? За что сообщения удаляют?
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Arty K.
а тебя никто и не звал, угомонись, эстафетчик
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Илья Савчук
ну ты можешь не соглашаться на ОИ, иди лучше послушай еще пару выступлений деда
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Витольд Бубеный
Хорошо что все действия нашего государства были законными, можем говорить о не законности
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Jhon Jhon
Ответ Bergkamp007
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Это боты, в рунете их сейчас больше чем пользователей
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Dinamik1
Мы теперь ни кому не верим даже ВВП признался что они нас развели.Теперь веры ни кому нет.
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Bergkamp007
Ответ За депутата ТерюшкоВа
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За депутата ТерюшкоВа
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