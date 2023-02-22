Госдума приняла проект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила

Теги допинг Государственная дума РУСАДА Р-Спорт Легкая атлетика

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) правом утверждать антидопинговые правила.

«Законопроектом предполагается наделить РУСАДА полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

В настоящее время в РФ ответственным за утверждение антидопинговых правил является федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроект внесло в Госдуму правительство.

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23 комментария

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papadok
Ответ pas33pas
Взятие проб и их отправдка на анализ были организованы РУСАДА.
Может, РУСАДА и грязь подкинуло? Вот Вам еще один вариант. :)
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Wayne Gretzky 99
Пусть отменят бромантан!
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pas33pas
Ответ papadok
Не понял. Пункт в - грязь подкинули, пункт б - допинг выявили у нас. Кто по Вашему пробу тестировал?
Взятие проб и их отправдка на анализ были организованы РУСАДА.
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papadok
Ответ pas33pas
Кому не нравится, пусть сам допинг контролирует. Так ВАДА же и контролирует, мы им за это полтора ляма в год платим, только вот беда, они не находят ничего. Камила объехала половину глобуса и нигде не попадалась, остальные фигуристки тоже, а попалась Камила на внутреннем старте. Это что говорит? Это говорит что а) допинг нашими фигуристами применялся не настолько систематически, как это малюют на Западе, что косвенно подтверждает версию исключительности такого события и случайности (иначе впервые нашли бы у них) б) что наш контроль на порядок строже и лучше, если их контроль всё зафэйлил, а наш выявил допингистку, а они зазря бабло у нас отнимают, если ничего найти не могут в) ну или как вариант - что они на Западе сами и подкинули грязь в пробу. А,Б,В - выбирай версию по душе. Сам я выбрать не могу, потому просто забил на все варианты. Оправдали так оправдали.
Не понял. Пункт в - грязь подкинули, пункт б - допинг выявили у нас. Кто по Вашему пробу тестировал?
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ La Gushka
"Общероссийских" антидопинговых правил не существует, есть международные, от которых Россию не отстранили.
Ну это в стиле Запада. Мы вас на соревнования не пустим по нашим хотелкам, а правила исполняйте. Не будет больше такого. Это наш предупредительный выстрел.
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Melnikov1968
Когда в ГД такие люди как, Свищев, Валуев, Журова, Роднина, уверен, что до второго чтения не дойдёт.
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verb
We are doomed. 😈
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pas33pas
Ответ papadok
Есть Олимпийские чемпионы на территории России, теперь будут чистые пробы на той же территории.
Кому не нравится, пусть сам допинг контролирует. Так ВАДА же и контролирует, мы им за это полтора ляма в год платим, только вот беда, они не находят ничего. Камила объехала половину глобуса и нигде не попадалась, остальные фигуристки тоже, а попалась Камила на внутреннем старте. Это что говорит? Это говорит что а) допинг нашими фигуристами применялся не настолько систематически, как это малюют на Западе, что косвенно подтверждает версию исключительности такого события и случайности (иначе впервые нашли бы у них) б) что наш контроль на порядок строже и лучше, если их контроль всё зафэйлил, а наш выявил допингистку, а они зазря бабло у нас отнимают, если ничего найти не могут в) ну или как вариант - что они на Западе сами и подкинули грязь в пробу. А,Б,В - выбирай версию по душе. Сам я выбрать не могу, потому просто забил на все варианты. Оправдали так оправдали.
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velesss
Ответ Tarolya
если отстранили от соревнований, на фиг нам американские правила? У нас свои будут.
вы точно поняли текст поста и то что прочитали?
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velesss
Ответ Блинчик
Наконец-то отменят дурацкий запрет на триметазидин и мельдоний!
А раньше что мешало, вы точно поняли, что прочитали?
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Tarolya
Правило 2. Если можно Симоне Байлз, то можно и Камиле В.
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La Gushka
Ответ Tarolya
если отстранили от соревнований, на фиг нам американские правила? У нас свои будут.
Свои правила - они только для внутреннего пользования, вот в чем соль!
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Tarolya
Ответ Бильм@н
Ну я так понимаю, на международные соревнования никто из федерациии не собирается возвращаться.
А зачем? Они нас отменили, а мы их.
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Tarolya
Ответ La Gushka
"Общероссийских" антидопинговых правил не существует, есть международные, от которых Россию не отстранили.
если отстранили от соревнований, на фиг нам американские правила? У нас свои будут.
+3
-2
+1
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Бильм@н
Ну я так понимаю, на международные соревнования никто из федерациии не собирается возвращаться.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
Наконец-то отменят дурацкий запрет на триметазидин и мельдоний!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петербурженка
Ответ La Gushka
"Общероссийских" антидопинговых правил не существует, есть международные, от которых Россию не отстранили.
А если перевернуть стол и накрыть по новому. Что мешает России организовать свой блэк джек с дамами лёгкого поведения?
0
0
0
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La Gushka
"Общероссийских" антидопинговых правил не существует, есть международные, от которых Россию не отстранили.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
papadok
Есть Олимпийские чемпионы на территории России, теперь будут чистые пробы на той же территории.
+12
-2
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха на местечковых соревнованиях прокатит
+3
-3
0
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Погладь быка
Комментарий скрыт
+9
-19
-10
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Погладь быка
Ответ Damien King
Правило 1. Камилочка неуиновна
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Damien King
Правило 1. Камилочка неуиновна
+43
-16
+27
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