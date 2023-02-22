Госдума приняла проект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) правом утверждать антидопинговые правила.
«Законопроектом предполагается наделить РУСАДА полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.
В настоящее время в РФ ответственным за утверждение антидопинговых правил является федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта», – сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроект внесло в Госдуму правительство.
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