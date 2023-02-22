Госдума приняла проект о наделении РУСАДА правом утверждать антидопинговые правила

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о наделении Российского антидопингового агентства ( ) правом утверждать антидопинговые правила.

«Законопроектом предполагается наделить РУСАДА полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

В настоящее время в РФ ответственным за утверждение антидопинговых правил является федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта», – сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроект внесло в Госдуму правительство.