В Госдуме зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью о допинге

Законопроект о внесении изменений в статью 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» зарегистрировали в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В статье 26 идет речь о предотвращении использования допинга в спорте и борьбе с ним.

Целью изменений является приведение российского законодательства в соответствие с положениями Всемирного антидопингового кодекса.

Несоответствие закона «О физической культуре и спорте в РФ» с новым Всемирным антидопинговым кодексом ранее стало одним из поводов для критики российской антидопинговой системы со стороны президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

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