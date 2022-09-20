World Athletics планирует провести аудиторскую проверку деятельности ВФЛА во второй половине октября

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует провести аудиторскую проверку деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во второй половине октября. 

ВФЛА лишена членства в международной федерации с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. 

«Рабочая группа организует независимый аудит ВФЛА в соответствии с планом восстановления и ключевыми показателями эффективности, аудит будет проведен с середины по конец октября 2022 года», – сообщили в пресс-службе World Athletics.

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