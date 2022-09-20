World Athletics планирует провести аудиторскую проверку деятельности ВФЛА во второй половине октября

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) планирует провести аудиторскую проверку деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во второй половине октября.
ВФЛА лишена членства в международной федерации с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.
«Рабочая группа организует независимый аудит ВФЛА в соответствии с планом восстановления и ключевыми показателями эффективности, аудит будет проведен с середины по конец октября 2022 года», – сообщили в пресс-службе World Athletics.