Национальный центр спортивного арбитража снял двухлетнюю дисквалификацию с экс-депутата Госдумы, тренера по легкой атлетике Ольги Павловой

Теги допинг РУСАДА Анна Анцелиович Ольга Павлова Легкая атлетика

Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) снял двухлетнюю дисквалификацию с заслуженного тренера по легкой атлетике, депутата Госдумы VII созыва (2016-2020) Ольги Павловой. 

Об этом сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович.

В сентябре 2022 года Павлова была дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА на два года. Сообщалось, что она, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте.   «Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) при Олимпийском комитете России снял двухлетнюю дисквалификацию с Ольги Павловой, которую наложил дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА.

Павлову дисквалифицировали по статье 2.6 Общероссийских антидопинговых правил. В 2011 году ее обвиняли, что она приобретала запрещенную субстанцию.

Павлова обвинялась по правилам 2011 года, мы говорили о том, что на тот момент эти правила в силу еще не вступили. Именно на момент ее нарушения», – сказала Анцелиович.   Юрист отметила, что РУСАДА будет должно возместить Павловой расходы по делу – 100 тысяч рублей. 

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