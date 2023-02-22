Российских спортсменов пригласили к участию в латиноамериканских Играх АЛБА

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российских спортсменов принять участие в Играх стран Боливарианского альянса (АЛБА).

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

«Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – отметил во время встречи Матыцин.

Игры стран АЛБА состоятся с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран.

В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.