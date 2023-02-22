Российских спортсменов пригласили к участию в латиноамериканских Играх АЛБА

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российских спортсменов принять участие в Играх стран Боливарианского альянса (АЛБА).

Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

«Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», – отметил во время встречи Матыцин. 

Игры стран АЛБА состоятся с 21 по 29 апреля. Они включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран.

В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

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18 комментариев

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#nikon
Многополярность в спорте.
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Data Architector
"Боливар не вынесет двоих"
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Конь Пальто
ГОоЙдаа
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yul
Вариант. Гонять везде где возможно, помимо организации соревнований у нас. Летопись и статистика мирового спорта уже давно с подмоченной репутацией. Списки где братья Уильямс, астматики и прочие "честные" исключения, можно долго продолжать как быстро высоко и сильно от олимпизма нынешний спорт. А поскольку спорт это бизнес и политика, пусть гоняют, зарабатывают, продвигают, но под своим именем и флагом, без компромиссов.
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Алексей Никитин
Ответ СТАТИСТИКА 100
Участники 11 стран : Панама, Парагвай, Доминиканская Рес, Никарагуа, Гондурас, Гватемала ,Белиз , Никарагуа,Сальвадор Раша,Беларусь 🤠🤠 добро пожаловать в игру АЛБа🤧
хохлов и сюда не позвали?
+7
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Алекс Я
Ответ Katerina Sunny
Посмотрела состав этого АЛБы. Даже не знаю, на какие соревнования могут расчитывать зимние виды.
Так там сейчас вроде лето.
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Любитель_ФК
Нормальные люди во всем нормальном мире прекрасно понимают, какие чудовищные, не справедливые вещи творит прогнивший фашистский запад, подмявший под себя все мировые международные институты в том числе и спортивные федерации и МОК. Большинство стран мира понимают, что в любой момент они могут оказаться на месте российских спортсменов, если вдруг в Вашингтоне не понравится действия правительства любой страны и тогда их ждет та же учесть, санкции, отстранения, нейтральный статус и прочая дребедень. И всем этим заправляет одно бандитское государство под названием США, подмяв под себя и фактически оккупировав всю Европу и ряд стран Азии, такие как Япония и Корея. Выход напрашивается один, сплотиться всем нормальным странам Азии, Африки и Америки и создавать новые , очищенные от диктата запада, организации, на новых, равноправных условиях.
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СТАТИСТИКА 100
Участники 11 стран : Панама, Парагвай, Доминиканская Рес, Никарагуа, Гондурас, Гватемала ,Белиз , Никарагуа,Сальвадор Раша,Беларусь 🤠🤠 добро пожаловать в игру АЛБа🤧
+3
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Виктор Бутко
Ответ Russ Ivan
Я так понимаю, амеров их табаки начали посылать по всему миру...
вы видели состав этой албы?
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Mapku3
Соревнования по 35 видам спорта за девять дней! Как они это транслировать собираются? И собираются ли вообще? Хотя прямые по ночам смотреть проблематично.
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Russ Ivan
Я так понимаю, амеров их табаки начали посылать по всему миру...
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Katerina Sunny
Посмотрела состав этого АЛБы. Даже не знаю, на какие соревнования могут расчитывать зимние виды.
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GLW
нет спасибо, РФ только в Играх Гойда участвует
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ivanzhu90
Ну нормально, посмотрят хоть на Каракас, там вроде ситуация с экономикой стала немного лучше, чем была несколько лет назад.
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JL JL
Потрясающая новость! Какое же это счастье, что нас любят и уважают страны Боливарианского альянса! Браво!
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Verhovn
Ну и хорошо. Принять и спасибо сказать.
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GangstA
красавцы
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, алга на АЛБА😎
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