Двукратный олимпийский чемпион Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Теги толкание ядра сборная США рекорды Райан Краузер Легкая атлетика

Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении.

На соревнованиях Simplot Games, которые проходят в США, Краузер толкнул ядро на 23,38 м. Предыдущий рекорд тоже принадлежит американцу – в январе 2021 года он показал результат 22,82 м. 

Также он превзошел и свой мировой рекорд по толканию ядра на открытом воздухе, установленный 19 июня 2021 года (23,37 м). 

Краузер – двукратный олимпийский чемпион (2016 и 2020), чемпион мира 2022 года. 

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1 комментарий

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Кот Ученый
ему повезло, что роналду футболист. если бы роналду был легкоатлетом он бы побил все рекорды в десять раз лучше
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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