Двукратный олимпийский чемпион Райан Краузер побил мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Американец Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в помещении.

На соревнованиях Simplot Games, которые проходят в США, Краузер толкнул ядро на 23,38 м. Предыдущий рекорд тоже принадлежит американцу – в январе 2021 года он показал результат 22,82 м.

Также он превзошел и свой мировой рекорд по толканию ядра на открытом воздухе, установленный 19 июня 2021 года (23,37 м).

Краузер – двукратный олимпийский чемпион (2016 и 2020), чемпион мира 2022 года.