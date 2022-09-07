«Бриллиантовая лига». Ковач, Тамбери, Кипкорир, Или, Кеннеди, Чебет одержали победы в финале

7-8 сентября в Цюрихе проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Финал
Цюрих, Швейцария
Мужчины
Ядро
1. Джо Ковач (США) – 23,23
2. Райан Краузер (США) – 22,74
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,90
Прыжки в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34
2. ДжуВон Харрисон (США) – 2,34
3. Джанго Ловетт (Канада) – 2,27
5000 м
1. Николас Кипкорир (Кения) – 12.59,05
2. Домник Локиньомо Лобалу (Южный Судан) – 12.59,40
3. Грант Фишер (США) – 13.00,56
Женщины
Ядро
1. Чейз Или (США) – 20,19
2. Сара Миттон (Канада) – 19,56
3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,46
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,81
2. Сэнди Моррис (США) – 4,76
3. Тина Сутей (Словения) – 4,61
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.31,03
2. Маргарет Челимо Кипкембои (Кения) – 14.31,52
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.32,11