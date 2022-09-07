«Бриллиантовая лига». Ковач, Тамбери, Кипкорир, Или, Кеннеди, Чебет одержали победы в финале

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7-8 сентября в Цюрихе проходит финал легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Финал

Цюрих, Швейцария

Мужчины

Ядро

1. Джо Ковач (США) – 23,23

2. Райан Краузер (США) – 22,74

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 21,90

Прыжки в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34

2. ДжуВон Харрисон (США) – 2,34

3. Джанго Ловетт (Канада) – 2,27

5000 м

1. Николас Кипкорир (Кения) – 12.59,05

2. Домник Локиньомо Лобалу (Южный Судан) – 12.59,40

3. Грант Фишер (США) – 13.00,56

Женщины

Ядро

1. Чейз Или (США) – 20,19

2. Сара Миттон (Канада) – 19,56

3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,46

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,81

2. Сэнди Моррис (США) – 4,76

3. Тина Сутей (Словения) – 4,61

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.31,03

2. Маргарет Челимо Кипкембои (Кения) – 14.31,52

3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 14.32,11

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