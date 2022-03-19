Чемпионат мира в помещении. Магучих, Моррис, Миллер, Джейкобс одержали победы, Краузер – 2-й

19 марта на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в сербском Белграде прошел второй соревновательный день.
Чемпионат мира в помещениях
Белград, Сербия
Женщины
60 м с/б
1. Сирена Самба-Майела (Франция) – 7,78
2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 7,81
3. Габриэль Каннингэм (США) – 7,87
400 м
1. Шона Миллер (Багамские острова) – 50,31
2. Фемке Бол (Нидерланды) – 50,57
3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,79
1500 м
1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.57,19
2. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – 4.02,29
3. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 4.03,39
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02
2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,80
2. Кэти Наджеотт (США) – 4,75
3. Тина Сутей (Словения) – 4,75
Мужчины
60 м
1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 6,41
2. Кристиан Коулмен (США) – 6,41
3. Марвин Брэйси (США) – 6,44
400 м
1. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 45,00
2. Трэвор Бэсситт (США) – 45,05
3. Карл Бенгтстрем (Швеция) – 45,33
800 м
1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.46,20
2. Ноа Кибет (Кения) – 1.46,35
3. Брайс Хоппел (США) – 1.46,51
Толкание ядра
1. Дарлан Романи (Бразилия) – 22,53
2. Райан Краузер (США) – 22,44
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,31