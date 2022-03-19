Чемпионат мира в помещении. Магучих, Моррис, Миллер, Джейкобс одержали победы, Краузер – 2-й

19 марта на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в сербском Белграде прошел второй соревновательный день.

Чемпионат мира в помещениях

Белград, Сербия

Женщины

60 м с/б

1. Сирена Самба-Майела (Франция) – 7,78

2. Девинн Чарльтон (Багамские острова) – 7,81

3. Габриэль Каннингэм (США) – 7,87

400 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 50,31

2. Фемке Бол (Нидерланды) – 50,57

3. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 50,79

1500 м

1. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.57,19

2. Аксумавит Эмбайе (Эфиопия) – 4.02,29

3. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 4.03,39

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02

2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,80

2. Кэти Наджеотт (США) – 4,75

3. Тина Сутей (Словения) – 4,75

Мужчины

60 м

1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 6,41

2. Кристиан Коулмен (США) – 6,41

3. Марвин Брэйси (США) – 6,44

400 м

1. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 45,00

2. Трэвор Бэсситт (США) – 45,05

3. Карл Бенгтстрем (Швеция) – 45,33

800 м

1. Мариано Гарсия (Испания) – 1.46,20

2. Ноа Кибет (Кения) – 1.46,35

3. Брайс Хоппел (США) – 1.46,51

Толкание ядра

1. Дарлан Романи (Бразилия) – 22,53

2. Райан Краузер (США) – 22,44

3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,31