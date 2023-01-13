ВФЛА дисквалифицировала 6 российских легкоатлетов за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации шести российских спортсменов за антидопинговые нарушения.

Решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В частности, дисквалифицированы легкоатлеты Екатерина Строкова (метание диска), Евгения Колодко, Антон Любославский (оба – толкание ядра), Евгения Полякова (метание молота), Елена Чуракова и Анастасия Капачинская (обе – бег).

Сроки дисквалификации всех спортсменов отсчитываются с 11 января 2023 года. Им вменяют «использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода».

Чуракова и Колодко отстранены на два года, Строкова, Любославский и Полякова – на четыре. К Капачинской дополнительные сроки не применяются – ранее она, а также Колодко и Чуракова уже были дисквалифицированы за допинг.

Также отмечается, что результаты Строковой, Чураковой, Поляковой и Любославского за период с 20 июня 2012-го по 11 января 2023 года будут аннулированы. У Колодко – с 4 июля 2012-го по 2 июля 2016 года.