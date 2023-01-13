ВФЛА дисквалифицировала 6 российских легкоатлетов за допинг

Теги Бег метания допинг сборная России сборная России жен ВФЛА Антон Любославский толкание ядра Анастасия Капачинская Елена Чуракова Екатерина Строкова Евгения Колодко Легкая атлетика

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации шести российских спортсменов за антидопинговые нарушения.

Решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В частности, дисквалифицированы легкоатлеты Екатерина Строкова (метание диска), Евгения Колодко, Антон Любославский (оба – толкание ядра), Евгения Полякова (метание молота), Елена Чуракова и Анастасия Капачинская (обе – бег).

Сроки дисквалификации всех спортсменов отсчитываются с 11 января 2023 года. Им вменяют «использование или попытку использования запрещенной субстанции или метода».

Чуракова и Колодко отстранены на два года, Строкова, Любославский и Полякова – на четыре. К Капачинской дополнительные сроки не применяются – ранее она, а также Колодко и Чуракова уже были дисквалифицированы за допинг.

Также отмечается, что результаты Строковой, Чураковой, Поляковой и Любославского за период с 20 июня 2012-го по 11 января 2023 года будут аннулированы. У Колодко – с 4 июля 2012-го по 2 июля 2016 года.

3 комментария

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Наглая Кайса
Ответ Bobby Clarke
И снова Капачинская. Уже даже не смешно.
Чемпионка мира как никак, сколько вод утекло, а старушка всё на слуху. Она уже давно завершила, ну камон.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bobby Clarke
И снова Капачинская. Уже даже не смешно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
Они бегают так, как многие на велике гоняют
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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