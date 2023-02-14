Победители летней Спартакиады получили выплаты от Минспорта

Победители летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов начали получать призовые выплаты от спорта РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на велосипедистку Дарью Шмелеву, легкоатлета Владимира Никитина и гребца Илью Штокалова.

За победу на Спартакиаде спортсмены получили по 311 808 рублей. По информации ТАСС, серебряным и бронзовым призерам выплаты будут произведены до конца февраля.

«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷‍♂️