Победители летней Спартакиады получили выплаты от Минспорта

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Победители летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов начали получать призовые выплаты от Министерства спорта РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на велосипедистку Дарью Шмелеву, легкоатлета Владимира Никитина и гребца Илью Штокалова.

За победу на Спартакиаде спортсмены получили по 311 808 рублей. По информации ТАСС, серебряным и бронзовым призерам выплаты будут произведены до конца февраля.

«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷‍♂️

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