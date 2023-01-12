Ядгаров о том, что не получил призовые за победу на Спартакиаде: «От государства ничего не жду. И никогда в эти деньги не верил»

Российский бегун рассказал, получил ли призовые за победу на Спартакиаде.

– марафон-2022 – пока главная победа в твоей карьере?

– Да. На него я выходил другим человеком. Как никогда понимал, зачем мне это все. Плюс знал, что скоро уеду – это тоже добавляло остроты.

– В рамках московского забега проходила . За победу там обещали 400 тысяч. Тебе пришли призовые?

– Нет. И я даже не знаю, что мне нужно сделать, чтобы они пришли. Все настолько непрозрачно. Но я от государства ничего не жду. И никогда в эти деньги не верил. Дадут – здорово. Нет – да пофиг, – сказал Ядгаров.

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