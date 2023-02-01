Министерство спорта РФ в течение месяца выплатит призовые победителям и призерам летней Спартакиады

Министерство спорта России в течение месяца выплатит призовые победителям и призерам летней Всероссийской Спартакиады, заявил замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

«Документы по выплатам за Спартакиаду были готовы в декабре. Но есть определенный момент, связанный с бюджетным процессом, и он не быстрый.

Деньги есть, они лежат на счетах, думаю, этот вопрос решится в течение месяца, возможно, через неделю-две», – сказал Морозов.

Летняя Спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября.

За золотую медаль спортсмены получат по 358,4 тысячи рублей, за серебряную – по 179,2 тысячи, за бронзовую – по 107,5. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тысячи рублей за золото, по 84,5 – за серебро и по 51,2 – за бронзу.