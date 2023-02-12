Шубенков о возможном недопуске к Олимпиаде: «Я посвятил спорту всю жизнь, и сейчас мне говорят: «Ты хороший парень, но ты нам не нужен»

Теги Бег сборная России Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Париж-2024 Легкая атлетика

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге Сергей Шубенков высказался о возможном недопуске России к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я как атлет посвятил спорту всю свою жизнь и всегда выполнял свою работу. И сейчас мне говорят: «Ты хороший парень, но ты нам не нужен». 

Многое будет зависеть от того, как поведет себя World Athletics. А тут, конечно, все не столь радужно», – цитирует Шубенкова Reuters.

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1 комментарий

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Jesse Boy
это плохо, но поверь, по жизни могло быть хуже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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