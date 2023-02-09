Эммануэль Макрон: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято летом»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в будет принято летом.

«То, что было озвучено МОК ранее, касается соревнований в ближайшие несколько месяцев и не охватывает период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции.

Решение будет принято летом, и мы будем его рассматривать в зависимости от обстоятельств», – заявил Макрон.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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