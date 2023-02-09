Эммануэль Макрон: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято летом»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом.
«То, что было озвучено МОК ранее, касается соревнований в ближайшие несколько месяцев и не охватывает период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции.
Решение будет принято летом, и мы будем его рассматривать в зависимости от обстоятельств», – заявил Макрон.
Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
МОК: спорт вне политики!
Президент Франции (кажется политик): будем решать участвовать спортсменам в ОИ или нет
Занавес...
Так что можно дальше с Пан Зе за ручки обниматься )))