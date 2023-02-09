Эммануэль Макрон: «Решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет принято летом»

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом. 

«То, что было озвучено МОК ранее, касается соревнований в ближайшие несколько месяцев и не охватывает период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции.

Решение будет принято летом, и мы будем его рассматривать в зависимости от обстоятельств», – заявил Макрон. 

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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27 комментариев

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Vitto
Ответ mold-cel
да что то фифа не вмешивалось, когда союзники бомбили югославию, ирак, ливию, сирию итд. не кажется что тут полно противоречий?
Да и не вмешивалась когда Россия бомбила много кого. Все бывает в перый раз...
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Zidane 55
Ответ Кот Егрис
Омикрон обиделся на отсутствие секса по телефону с Вовой.
У него сегодня был секс с Володькой. Только другим. Кокаиновым.
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mold-cel
Ответ Ivan Ivanov
нет. на ЧМ-18 не было отстранённых ФИФА участников. и не нужно было принимать решений о допуске/не допуске.
да что то фифа не вмешивалось, когда союзники бомбили югославию, ирак, ливию, сирию итд. не кажется что тут полно противоречий?
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Сергей Кот
казалось бы, причем тут Макрон..)) но это другое, вы не обращайте внимания)
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Виктор Ш.
Сказал бы сразу - кем будет? Или стыдно?)
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Ivan Ivanov
Ответ mold-cel
ну да, и на ЧМ по футболу 2018 Путин тоже ( с ваших слов) мог отфильтровать участников, но не стал
нет. на ЧМ-18 не было отстранённых ФИФА участников. и не нужно было принимать решений о допуске/не допуске.
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Владимир Великий
Да бОльшая часть отборочных уже закончится к тому времени)) Хитро от молчаливых россиян избавились) И ООН не подкопается и напрягаться из других участников никто не будет)
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Олег Мохов
до лета ночной хоккеист еще кучу бед натворит
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fedorbazaykin
Летом, не пустят, говорит
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Ярик01
Ответ armageddon123456
Зашибись конечно. МОК: спорт вне политики! Президент Франции (кажется политик): будем решать участвовать спортсменам в ОИ или нет Занавес...
Да чем вы в глаза долбитесь. Где он говорит, что будет решать? «It is in the summer that we will have a review clause and that we will assess it according to the circumstances, and according to what is held on the ground.“.
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leon74
Спорт должен быть вне политики.
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Кот Егрис
Омикрон обиделся на отсутствие секса по телефону с Вовой.
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mold-cel
Ответ Ivan Ivanov
Разумеется, руководство страны, принимающей игры, напрямую участвует в принятии решения о том, будут ли допущены отстранённые спортсмены на Олимпиаду, проходящую в этой стране, они же - организаторы. А как может быть иначе? Вы что думаете, МОК просто должен решать всё самостоятельно, а организаторы игр смиренно принимать решения МОК?
ну да, и на ЧМ по футболу 2018 Путин тоже ( с ваших слов) мог отфильтровать участников, но не стал
+5
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Витольд Бубеный
Макарон позор франции
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armageddon123456
Зашибись конечно.
МОК: спорт вне политики!
Президент Франции (кажется политик): будем решать участвовать спортсменам в ОИ или нет
Занавес...
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+7
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Sawka-promakawka
Ответ Виктор Войнов
А президентам разве можно вмешиваться в спортивные дела?))
В демократичной Европе можно)
+5
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Ivan Ivanov
Ответ mold-cel
да понятно что принимаете решение вы, политики. и понятно, каким будет это решение
Разумеется, руководство страны, принимающей игры, напрямую участвует в принятии решения о том, будут ли допущены отстранённые спортсмены на Олимпиаду, проходящую в этой стране, они же - организаторы. А как может быть иначе? Вы что думаете, МОК просто должен решать всё самостоятельно, а организаторы игр смиренно принимать решения МОК?
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IrbIS
другими словами, решение уже принято, летом будет объявлено
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DpeMa111
Я надеюсь только, что здравый смысл победит, и спортсменам дадут выступать на соревнованиях
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bengalsckyzh
К лету принимать решение будет уже не о ком... Россия к этому времени года будет демилитаризирована и денацифицирована, и расчленена на суверенные национальные княжества и демократические республики. Нашу национальную Республику возглавит Сидор Фомичёв из Усть-Каменки и его дрожащая супруга Клычкова Серафима Аркадьевна.
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igolp igolp
может и раньше ....
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LeicesterCity
Макарон, ну мы то знаем, что большой дядя из США, наверняка , тебе уже сказал , что никаких русских на ОИ))
Так что можно дальше с Пан Зе за ручки обниматься )))
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Pertinax Gandi
Намекает, что визу мы всё равно не дадим.
+1
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Ярик01
Ответ Виктор Войнов
А президентам разве можно вмешиваться в спортивные дела?))
А он вмешивается? В тексте что МОК примет решение, и что Франция соответственно подстроится под него.
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Виктор Войнов
Ответ justbored
Комментарий удален пользователем
Ну тогда я спокоен))
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