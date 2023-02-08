«Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой». НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос заявил, что организация выступает против возможного бойкота Олимпиады-2024 в .

Капралос, который также является президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), предложил на пленарном заседании НОК Греции, чтобы организация выступила против такого шага, и члены единогласно приняли его предложение.

«Греция участвовала во всех Олимпийских играх с момента их возрождения, не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории Олимпиад и уважает Олимпийскую хартию.

Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь затронет спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты – участию в одном из самых важных спортивных событий. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», – сказал Капралос.

НОК Греции также заявил, что возможное возвращение спортсменов из России и Беларуси должно осуществляться на строгих условиях.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»