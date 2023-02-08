«Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой». НОК Греции выступил против бойкота Олимпиады-2024

Теги Олимпийская сборная России сборная Беларуси Париж-2024 Политика НОК Греции Спирос Капралос Легкая атлетика

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спирос Капралос заявил, что организация выступает против возможного бойкота Олимпиады-2024 в Париже.

Капралос, который также является президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), предложил на пленарном заседании НОК Греции, чтобы организация выступила против такого шага, и члены единогласно приняли его предложение.

«Греция участвовала во всех Олимпийских играх с момента их возрождения, не участвовала ни в одном бойкоте в современной истории Олимпиад и уважает Олимпийскую хартию.

Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь затронет спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты – участию в одном из самых важных спортивных событий. Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», – сказал Капралос.

НОК Греции также заявил, что возможное возвращение спортсменов из России и Беларуси должно осуществляться на строгих условиях.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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16 комментариев

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тоторо
перекличка короче началась. напоминает голосование на евровидении
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tyuiop tyuiop
Ответ EPI
Ловко вы людей поделили на нормальных и ненормальных.
я не делил , я только сказал что те кто поддерживают массовые убийства ради рейтингов вождя ненормальные
0
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-4
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FilinMD
Ответ Леха Гибкий
Как у них такие противоречия выходит говорить? Специально что ли
Как теория:

Сначала выражаешь свое мнение, потом вспоминаешь, что ты на самом деле должен сказать
+3
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+2
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Russ Ivan
За себя, за родных и любимых греков. А русские и белорусы - это как прикажут сверху, но на всякий случай надо гавкнуть в их сторону...
+1
0
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EPI
Ответ tyuiop tyuiop
ну так спасибо и за это понятное дело что те кто замарались в зед митингах не имеют права соревноваться с нормальными людьми
Ловко вы людей поделили на нормальных и ненормальных.
+1
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Валерий Петров
Причем вполне возможно в самый последний момент
100%
Как с допингом Валиевой, дотянули чётко до награждения командника. Чтоб эффектнее долбануть.
+2
-1
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dmitry79
Ответ Data Architector
Где есть флаги и гимны, там есть политика...
Хорошая идея, чтобы все выступали под олимпийскими флагами.
+5
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FilinMD
Ответ La Gushka
париж заявляет: в нейтральном статусе примем всех, а с российским паспортом - никого. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...(С)
Нужно тогда отказаться от нац символик, будут соревнования независимых атлетов))
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Валерий Петров
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну так понятно. Подсунут бумажки предсказуемого содержания, попросят подписать всю сборную. Не хотите? Вай мэ, вот вам бойкот на 8 лет. Сценарий прост как мычание.
Причем вполне возможно в самый последний момент
+3
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Afinogenov
"Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь затронет спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты...Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», – сказал Капралос. НОК Греции также заявил, что возможное возвращение спортсменов из России и Беларуси должно осуществляться на строгих условиях. ___ А, всё понятно. Спасибо.
Ну так понятно. Подсунут бумажки предсказуемого содержания, попросят подписать всю сборную. Не хотите? Вай мэ, вот вам бойкот на 8 лет.
Сценарий прост как мычание.
+6
-1
+5
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tyuiop tyuiop
Ответ Afinogenov
"Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь затронет спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты...Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», – сказал Капралос. НОК Греции также заявил, что возможное возвращение спортсменов из России и Беларуси должно осуществляться на строгих условиях. ___ А, всё понятно. Спасибо.
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0
-12
-12
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Wiley Fox
Копролаз пусть отдыхает

Современные игры Кубертен придумал

А те греческие были торжеством язычества, патриархата (женщин не пускали) и пропагандой ЛГБТ в современном прочтении
+5
-2
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Data Architector
Где есть флаги и гимны, там есть политика...
+10
-2
+8
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La Gushka
париж заявляет: в нейтральном статусе примем всех, а с российским паспортом - никого. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...(С)
+6
-3
+3
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Леха Гибкий
Как у них такие противоречия выходит говорить? Специально что ли
+10
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+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
"Спорт и олимпизм не должны ассоциироваться с политикой, и возможный бойкот Олимпийских игр в первую очередь затронет спортсменов, которые упорно готовятся к осуществлению своей большой мечты...Поэтому мы против любой дискриминации спортсменов», – сказал Капралос.

НОК Греции также заявил, что возможное возвращение спортсменов из России и Беларуси должно осуществляться на строгих условиях.
___
А, всё понятно. Спасибо.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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