Депутат Свищев о мэре Парижа: «Сумасшедшая женщина, которая не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал мэра Парижа Анн Идальго из-за высказываний против допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Сумасшедшая женщина, которая не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению. Удивительно, что именно в этот момент она занимает пост мэра Парижа.

Диву даешься после заявлений западных партнеров. Может быть, она что-то не то съела или что-то другое сделала. Она сначала поддерживает выступление наших спортсменов на Олимпиаде, а сейчас нет.

Что за команда беженцев? Мы что, беженцы? Она просто ляпнула, а потом начала думать. Комментировать сложно глупые выкрики и высказывания, к сожалению, официальных лиц», – сказал Свищев.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»