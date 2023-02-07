Депутат Свищев о мэре Парижа: «Сумасшедшая женщина, которая не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал мэра Парижа Анн Идальго из-за высказываний против допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

«Сумасшедшая женщина, которая не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению. Удивительно, что именно в этот момент она занимает пост мэра Парижа.

Диву даешься после заявлений западных партнеров. Может быть, она что-то не то съела или что-то другое сделала. Она сначала поддерживает выступление наших спортсменов на Олимпиаде, а сейчас нет.

Что за команда беженцев? Мы что, беженцы? Она просто ляпнула, а потом начала думать. Комментировать сложно глупые выкрики и высказывания, к сожалению, официальных лиц», – сказал Свищев.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

 

21 комментарий

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СемёнСемёныч
Иногда лучше молчать. Но у Свищева зудится всегда. Одна глупая ляпнула, другой неумный подхватил.
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La Gushka
К олимпийскому спорту, да, отношения не имеет, но к приему иностранныъх граждан - еще какое! Вот и выёживается.
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Liar85
если вы такие умные в гд, что ж мы так хренова то живем???😀😀😀
+2
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+2
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Lennuci
Ответ Wayne Gretzky 99
Облаял, что называется, мэра Парижа.
Мэр не означает, что здравомыслящий человек. Боря Джонсон вон мэром Лондона 8 лет был, но дурак дураком.
0
-7
-7
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Melnikov1968
Хочет выглядеть оригинальным, но нет. Больше напоминает осла.
+3
0
+3
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Пенчекряк
А вы с Милоновым здоровые. У вас это на лице прям написано.
+5
-1
+4
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Лжетрофеич
ай, Моська, знать, она сильна...
+2
0
+2
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Grigoriy_Kulikov
Чегож вы на чиновника ессли у вас козёл админстратор
+1
0
+1
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Wayne Gretzky 99
Облаял, что называется, мэра Парижа.
+5
0
+5
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Strepto
Ответ Lilia Sadykova
А депутат Свищев имеет отношения к спорту и олимпийскому движению? И какой вид спорта представляет депутат Свищев? Спорт по распиливанию бюджета на скорость?
В чем проблема почитать, чем он занимается, и какие у него успехи? Например, в кёрлинге
0
-5
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Strepto
Ответ Ебздрогыч
А Свищев у нас какое отношение имеет к спорту и олимпийскому движению?
Тебя в Гугле забанили???
+1
-7
-6
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Olga.t
Наши чиновники сначала хамят, а потом ноют " нас не любят во всём мире "...
+17
0
+17
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kovfun-barrios
Свищёв пусть на мэра Саянска посмотрит, там бодибилдер уровня Дудакова и Глейхенгауза, а уж его инициативы, это лучшее, что могло случиться с городом))
+1
0
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Lilia Sadykova
А депутат Свищев имеет отношения к спорту и олимпийскому движению? И какой вид спорта представляет депутат Свищев? Спорт по распиливанию бюджета на скорость?
+10
0
+10
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HoratioH
Мэр Парижа о депутате Свищеве: «Сумасшедший человек, который не имеет никакого отношения к политике и политическому процессу»
+16
0
+16
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Лжетрофеич
Ответ Bashibuzuck
Мэр Парижа о депутате Свищеве: "Сумасшедший мужчина, который не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению" 😁
Мэр Парижа вряд ли знает и вообще когда-нибудь узнает о детапуте Свищеве.
+3
0
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мяу
Ты тоже
+1
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Viks
Свищев о мэре Парижа: «Сумасшедшая женщина --- Кто как обзывается, тот сам так называется. Так же учит вас вождь.
Подзаборное хамло, а не депутат.
+6
0
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Дмитрий
Комент в защиту Свищева! Человек не виноват, что в нашей Думе им-депутатам делать нечего, поэтому приходится сидеть на новостях весь день и комментировать
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Bashibuzuck
Мэр Парижа о депутате Свищеве: "Сумасшедший мужчина, который не имеет никакого отношения к спорту и олимпийскому движению" 😁
+3
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+3
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Ебздрогыч
А Свищев у нас какое отношение имеет к спорту и олимпийскому движению?
+14
-2
+12
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