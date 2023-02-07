Александр Тихонов: «Сейчас Франция – натуральная помойка. Передайте от меня, что мэру Парижа нужно пойти к психиатру»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал мэра Парижа Анн Идальго, выступившей против участия россиян в Олимпиаде-2024.

«Для меня Франция и Париж – моя первая Олимпиада. И тогда была настоящая Франция, а сейчас – натуральная помойка.

Перевертыши какие-то. Как можно менять свое мнение? Кто она такая! Вообще ничего не соображает…

Передайте от Тихонова, что мэру Парижа нужно пойти к психиатру. Они же больные люди! Сама никогда не занималась спортом. Не знает, что это адский труд. Весь мир ждет ОИ-2024!» – сказал Тихонов.

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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30 комментариев

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Crazy_ivan
Ответ MatZo
За мкад бы выехал тихонов — узнал бы где настоящая помойка
Но в России нет даже близко такого города, который грязнее Парижа
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dpv
Ответ Sergey Yevseev
Уверен, Париж до 2022 г. занимал одно из первых мест по числу штампиков в загранпаспортах российских чиновников, их жен, детей и любовниц.
И продолжает занимать
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dpv
Чего же всех жен депутатов и жен генералов так туда манит даже во время проведения сво. И дети министров я смотрю тоже по помойкам шляются
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Огюст
Тихонов ,а кто должен передать? Скинь мне на карту хотя бы пару тысяч евро я сьезжу в Париж и передам от тебя, хотя конечно не передам эту твою грубятину -постесняюсь , а погуляю на них по Парижу !!
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Crazy_ivan
Ответ Maxim Vasnechov
Разумеется в миллион. В Минске преступности нету, и никогда не будет. Как и в СССР секса не было.
Понятно, человек никогда не был ни там, ни там. Продолжай жить в своем манямирке со слепой верой в швятой запад.
Ты действительно считаешь, что Париж чище и безопаснее Минска?😬
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Gemma157
красиво ответил. мудро, остроумно, интеллигентно поставил на место парижского мэра. так уметь надо
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Коля Питерский
Приезжай в Париж и тебя вылечат.
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Oleg
А что же тогда дети второго лица в государстве (Пескова) имеют гражданства Франции, раз она такая плохая по сравнению со скрепной?)))
Вообще как то странно, власть и ее прикорытники кричат что Америка, Запад зло, но сами там детей учат, берут гражданства этих стран, там у них счета, недвижимость.
Это какие то новые скрепы что ли?)
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petr
Вы сударь неоднократно меняли свое мнения -страны проживания -свои убеждения --так кто вы? Как вас назвать?
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Alestern
Ну какое тут может быть оправдание мэру парижа, только то, что она женщина ).. сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье :)..
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Утренняя Аврора
А кто будет передавать? Может почтового голубя отправить?
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expertmer2020
Александр, не волнуйся - прорвёмся на помойку и выступим.
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Sergey Yevseev
Уверен, Париж до 2022 г. занимал одно из первых мест по числу штампиков в загранпаспортах российских чиновников, их жен, детей и любовниц.
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Павел Мельников
Передайте от психопата-уголовника Тихонова, что ему скучно в пaлaтe.
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Фанат Сан-Марино
Ответ Wayne Gretzky 99
Закусывает он французским сыром или белорусским? Или он не закусывает?
Заедая омарами из белорусского океана
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Maxim Vasnechov
Ответ Crazy_ivan
Минск в миллионы раз чище Парижа. Про преступность и говорить нечего
Разумеется в миллион. В Минске преступности нету, и никогда не будет. Как и в СССР секса не было.
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Crazy_ivan
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален модератором
Минск в миллионы раз чище Парижа. Про преступность и говорить нечего
+5
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dmon82
передайте ему, что надо пойти к психиатру. я его там жду.
+6
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MatZo
За мкад бы выехал тихонов — узнал бы где настоящая помойка
+14
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Wayne Gretzky 99
Закусывает он французским сыром или белорусским? Или он не закусывает?
+4
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Crazy_ivan
И в чем он не прав? Грязный город, помойка, преступность. Все белые сбежали в пригороды и еще дальше. На улицах одни негры и арабы
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Maxim Vasnechov
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален модератором
Он живёт в центре Минска, где на 10 метров мент стоит, ездит на бэнтли и всё у него хорошо. А в Париже - у него плохо, такое внимание ему нигде не окажут!
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Jon Snow
Помойка изо рта этого персонажа как обычно доставляет
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Анна Петрова
А можно свое мнение выражать корректно и без оскорблений?
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Egorushka56
Пойду передам
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