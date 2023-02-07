Александр Тихонов: «Сейчас Франция – натуральная помойка. Передайте от меня, что мэру Парижа нужно пойти к психиатру»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал мэра Парижа Анн Идальго, выступившей против участия россиян в Олимпиаде-2024.
«Для меня Франция и Париж – моя первая Олимпиада. И тогда была настоящая Франция, а сейчас – натуральная помойка.
Перевертыши какие-то. Как можно менять свое мнение? Кто она такая! Вообще ничего не соображает…
Передайте от Тихонова, что мэру Парижа нужно пойти к психиатру. Они же больные люди! Сама никогда не занималась спортом. Не знает, что это адский труд. Весь мир ждет ОИ-2024!» – сказал Тихонов.
Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»
МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?
Ты действительно считаешь, что Париж чище и безопаснее Минска?😬
Вообще как то странно, власть и ее прикорытники кричат что Америка, Запад зло, но сами там детей учат, берут гражданства этих стран, там у них счета, недвижимость.
Это какие то новые скрепы что ли?)