Ирина Роднина: «Буду рада, если поляки бойкотируют Олимпиаду по политическим мотивам. Это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх»
Ирина Роднина высказалась о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.
«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам.
Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», — сказала Роднина.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Никто в МОК не возьмет на себя решение, за которое их потом смешают с дерьмом и заставят извиняться, как когда-то за решение провести Игры в нацистском Берлине.
Ясно же, что Польша не будет одинока
Не будет России, и Ирке придется напиться в буфете ГД РФ
Что-то ничего не могу припомнить к "сожалению" . Просветите инфой хотя бы о 5-10 эпизодах, чтобы это можно было воспринимать как тенденцию касательно этих стран?
Как они оформят, даже не представляю.
кто это пишет, твою мать..