Ирина Роднина: «Буду рада, если поляки бойкотируют Олимпиаду по политическим мотивам. Это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх»

Ирина Роднина высказалась о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам.

Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», — сказала Роднина.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?