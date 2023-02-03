Ирина Роднина: «Буду рада, если поляки бойкотируют Олимпиаду по политическим мотивам. Это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх»

Теги Ирина Роднина МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Камиль Бортничук Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о заявлении министра спорта Польши Камиля Бортничука о намерении бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам.

Поскольку это означает, что они не будут участвовать в следующих двух Играх», — сказала Роднина.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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25 комментариев

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Alex Kresin
удивительно, как еффективен "синдром Терешкоаой" на депутатов думы. Неужели никому не хочется остаться порядочными людьми в памяти потомков?!
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Stilet525
Раздухарилась! Аналогичная ситуация уже была в футболе во время отбора на ЧМ, и чем она закончилась? Дисквалифицировали нас, а не поляков.
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Digger86
А чем виноваты польские спортсмены, что она будет рада их отсутствию?
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Velirpa
никто с вами не хочет, с поляками ещё овермного стран, кого не пустить - Россию и Белоруссию или овервесьмир? бгг
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закрыт по беспределу
Тëтя Ира держит марку
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Maturmalai
Сценарий, где МОК предпочтет бойкот поляков недопуску россиян считаю маловероятным.

Никто в МОК не возьмет на себя решение, за которое их потом смешают с дерьмом и заставят извиняться, как когда-то за решение провести Игры в нацистском Берлине.
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La Gushka
А если бойкотирует 141 государство, считающее РФ страной-агрессором?
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+9
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Руслан Луценко
Ответ Russ Ivan
Абсолютно права! Без польши, прибалтов, окраины и скандинавии ОИ пройдут спокойно и дружелюбно...
Без тебя мир бы был красивее и гармоничнее.Очень жаль...
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Павел Бердышев
Ответ Russ Ivan
Абсолютно права! Без польши, прибалтов, окраины и скандинавии ОИ пройдут спокойно и дружелюбно...
Также, без США, Канады, Ямайки. Это же получатся игры РоБелки!
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Вячеслав Суворов
Смешная Роднина. Как будто кого то уже допустили.
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La Gushka
Правильно. Только месяц назад сняли подобный бан с Севкореи. Причем та не заявляла о бойкоте, а просто не удостоила ответом приглашение МОК на ОИ.
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Водяра
Роднина там где ж@па в тепле.
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Wiley Fox
Аутотренинг

Ясно же, что Польша не будет одинока

Не будет России, и Ирке придется напиться в буфете ГД РФ
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Маргарита Михайловна
Роднина американский агент. Специально запугивает.
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Мистер Блин
О, старая пришла в гости к нам, на ночь глядя. Зачем она нам? Молодых подавайте! Только не Бузову))) там после Тарасова, ловить нечего)))
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Леван Мкртчян
Ответ Russ Ivan
Абсолютно права! Без польши, прибалтов, окраины и скандинавии ОИ пройдут спокойно и дружелюбно...
Напомните о "частых" скандалах на ОИ, связанных с агрессивным поведением скандинавов, поляков, прибалтов и украинцев?
Что-то ничего не могу припомнить к "сожалению" . Просветите инфой хотя бы о 5-10 эпизодах, чтобы это можно было воспринимать как тенденцию касательно этих стран?
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Мікалай Ланец
Остается только узнать что там за правило придумало МОК относительно-- не выступали за войну.
Как они оформят, даже не представляю.
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Arty K.
А Россия - в пятых Играх подряд. Но "это другое", да, тёть Ир?
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Alexander Prokofyev
Ответ Аркус
Шах и Мат от Родиной полякам!
Аксель и тулуп от Родниной полякам
+3
-3
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Alexander Prokofyev
Роднина все продумала.
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Сим Сим
Если протестующих даже против нашего нейтрального статуса будет приличное количество, то даже его отменят. Неужели в ГД этого не понимают?
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Аркус
Шах и Мат от Родиной полякам!
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Алиса80
Когда уже спорт будет без политики????Когда???Пьерушка!!Кубертенушка!Такую идею испоганили ироды!!!
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Russ Ivan
Абсолютно права! Без польши, прибалтов, окраины и скандинавии ОИ пройдут спокойно и дружелюбно...
+8
-15
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Девушка Безимени
"олимпиаду игры"
кто это пишет, твою мать..
+2
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