Олимпийский комитет Чехии заявил, что страна не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии сообщил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 в в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

«О бойкоте не может быть и речи, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов.

Мы приносили извинения спортсменам за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, и мы не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи.

Дискуссия об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов в Играх только начинается, решающей будет позиция международных спортивных федераций.

Мы отправим чешскую команду на Олимпийские игры, потому что это наш долг согласно хартии», – цитирует заявление НОК Чехии Česká televize.

25 января Международный олимпийский комитет ( ) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

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