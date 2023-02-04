Олимпийский комитет Чехии заявил, что страна не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов
Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии сообщил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.
«О бойкоте не может быть и речи, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов.
Мы приносили извинения спортсменам за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, и мы не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи.
Дискуссия об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов в Играх только начинается, решающей будет позиция международных спортивных федераций.
Мы отправим чешскую команду на Олимпийские игры, потому что это наш долг согласно Олимпийской хартии», – цитирует заявление НОК Чехии Česká televize.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.
Министр спорта Польши заявил, что 40 стран выступят против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
Капиталисты и олимпиада-80 такие ууу
Закусывать надо.
Вот и весь секрет.
Главный тезис. На спортсменов из Мордора всем плевать.
Есть НОКи и правительства - позиции у них могут не совпадать.