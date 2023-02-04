Олимпийский комитет Чехии заявил, что страна не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси НОК Чехии Легкая атлетика

Национальный олимпийский комитет (НОК) Чехии сообщил, что не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2024 в Париже в случае допуска спортсменов из России и Беларуси.

«О бойкоте не может быть и речи, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов. 

Мы приносили извинения спортсменам за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, и мы не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи.

Дискуссия об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов в Играх только начинается, решающей будет позиция международных спортивных федераций. 

Мы отправим чешскую команду на Олимпийские игры, потому что это наш долг согласно Олимпийской хартии», – цитирует заявление НОК Чехии Česká televize. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

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62 комментария

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Sharfs
Тут всё просто. Люди помнят, что по прихоти своего руководства целое поколение спортсменов пропустило олимпиаду 84 года. У нас об этом не любят вспоминать, что мы прихватили вместе с собой ещё несколько стран.
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Ivan Ivanych
Логичные объяснения и верные.
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Илья Ганин
>и мы не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи
Капиталисты и олимпиада-80 такие ууу
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Евгений Сибилев
Здравая мысль от Чехии! Ждём, кто следующий!?
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sdzrghx
Ответ FlashNeo
Именно поэтому российских и белорусских спортсменов нужно не допускать - и проблемы не будет. Собственно, все именно так и случится.
Без России мировой спорт будет только деградировать... это аксиома.
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Sarumian
Ответ ДМ-1чемпион
На украину вообще всем плевать, если бы не америка!
Откуда данные ? Из телевизора ?
Закусывать надо.
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Manykot1962
Ну надо-же сама Чехия…
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Сергей Галынский
Гашек вошел в чат
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FlashNeo
Именно поэтому российских и белорусских спортсменов нужно не допускать - и проблемы не будет. Собственно, все именно так и случится.
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Вовик Кузя
Лёд тронулся
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Olga.t
Ответ Kermit
Чешский МОК не хочет бан на две Олимпиады. Вот и весь секрет.
Никакого секрета, именно об этом и говорит НОК Чехии прямым текстом. Именно тот случай, когда отделён спорт от политики и сделан выбор в интересах своих спортсменов.
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starichok77
век не забуду вкус и забористость чешского настоящего пива! то, что есть в продаже сейчас и в подметки не годится!
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Konstantin Zagainov
Да им что, Гашека не жалко? 😯 Он же об стену самоубьётся 😳
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marchellinos
Какая грамотная позиция!
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a2wai
Ой, а что случилось.
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Kermit
Чешский МОК не хочет бан на две Олимпиады.
Вот и весь секрет.
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ДМ-1чемпион
Ответ Максон121
Хороший план
План вообще супер! Дело за малым, за..... Гашеком! А ХА ХА
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Виктор Ш.
Ответ Валерий Петров
Пока что кроме поляков, Украины и трёх "прибалтийских тигров" никто особо не подтянулся. Ну может ещё какие-нибудь молдаване поддержат (чтобы не тратиться на поездку)
Микронезия тоже будет там, вот увидите
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ДМ-1чемпион
Ответ Sarumian
...потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов... Главный тезис. На спортсменов из Мордора всем плевать.
На украину вообще всем плевать, если бы не америка!
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Sarumian
...потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов...

Главный тезис. На спортсменов из Мордора всем плевать.
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Виктор Войнов
Разумно...
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ДМ-1чемпион
Ответ Николай Горнаков
зассали чехи!
Ага. На украину!
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Avior
От чехов это слышать неожиданно.
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Максон121
Ответ ДМ-1чемпион
Сейчас Гашек должен покинуть Чехию, осудить политику Чехии, выйти из чешского гражданства, отправится на украину, записаться в нац. бат, отправится в Артемовск (если успеет) и пропасть там безвести)! А ХА ХА
Хороший план
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expertmer2020
Чётко следует понимать.

Есть НОКи и правительства - позиции у них могут не совпадать.
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