Валерий Газзаев: «После ангажированных решений, принятых МОК в 2022 году против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены»

Теги Валерий Газзаев МОК Париж-2024 Политика Футбол

Экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев поделился мнением о возможном участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении ими строгих правил. 

«В связи с этим два главных вопроса. Во-первых, сможет ли МОК действительно принять такое решение вопреки огромному политическому давлению.

Мы ведь уже слышим об антироссийской коалиции во главе с Польшей, Великобританией и Норвегией. И, во-вторых, нужно ли России (как, впрочем, и Беларуси) соглашаться на подобные унизительные условия.

Еще недавно ответ на второй вопрос звучал бы однозначно – да, конечно, нужно участвовать. Ведь сама возможность состязаться с атлетами из других стран, с лучшими из лучших – это, безусловно, главное в карьере любого амбициозного спортсмена. 

Кроме того, и на двух предыдущих Олимпиадах Россия выступала в нейтральном статусе. Так что нам вроде бы не привыкать.

Однако с тех пор поменялось очень, очень многое. После ангажированных решений, принятых МОК в течение 2022 года против наших атлетов, имидж и репутация Олимпийских игр, по сути, уничтожены.

Из самого значимого, наряду с футбольным чемпионатом мира, спортивного турнира на планете, который становится абсолютной вершиной в карьере любого спортсмена, Олимпиада превратилась в площадку для политических манифестов и интриг.

Уже как будто и не важно, кто завоевал медали, кто какой рекорд поставил, как проходил тот или иной матч или состязание. От принципа «спорт вне политики» и следа не осталось.

Причем, я убежден, в самом МОК это тоже понимают. Потому и вроде бы пытаются сейчас вернуть наших спортсменов на Игры – или хотя бы показать, что пытаются. Чтобы хоть как-то сохранить потерянное лицо.

И кто гарантирует, что наших спортсменов не начнут попросту использовать и провоцировать, наплевав на спортивные ценности?» – написал Газзаев в колонке для «СЭ». 

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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73 комментария

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Cler
Согласна с Газзаевым… ОИ как вершина карьеры каждого спортсмена дискредитировали себя… все что случилось с Валиевой- сигнал для спортсменов остальных - если ваша страна в чем то перейдет дорогу США, вашу жизнь и карьеру также разрушат на щелчок пальца… все спортсмены после этого (ну кроме США) не могут не ощущать себя пешками в большой политике и если будет нужно, каждого литовского японского, польского и т.д,без сожаления «сольют» ради великих политических или экономических целей больших стран… Сегодня ты выиграл ОИ и тебя славят а буквально завтра, СМИ напишут что ты-допингист без единого доказательства… нет возможно даже они потом и извинятся…НО репутация УЖЕ подмочена и испачкана… спонсоры при прочих равных выберут других спортсменов…
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Вячеслав Пустохин
Ответ Дмитрий Чидакин
70% наших чиновников работают на США
Не надо называть карманы наших чиновников - "США".
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Дмитрий Чидакин
Ответ Вячеслав Пустохин
А зачем тогда наши чиновники так стараются пропихнуть туда наших спортсменов?
70% наших чиновников работают на США
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Дмитрий Чидакин
Ответ Atsuktuvas
Олимпийские игры остались. УЕФА осталось. США и Европа остались. Доллар остался. Мир не рухнул. Просто одна страна вышла за дверь.
Всё тобой перечисленное может исчезнуть навечно меньше, чем за 30 минут
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Дмитрий Чидакин
Ответ Los Galácticos
Для всего мира имидж Олимпиады каким был таким и остался, "уничтожен" он только для таких халдеев как Газзаев которому дали команду отрабатать повесточку.
То есть, участие гендеров в олимпийских играх - это сохранение их имиджа?
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expertmer2020
Собака лает - спортсмены идут в нейтрале.
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Дмитрий Чидакин
Ответ Lacrosse-style goal
Ну а имидж и репутация России в 2022 видимо совсем не пострадали.
Чтобы репутация пострадала, надо проиграть войну. А войну Россия выигрывает, по сути, задействуя армию процентов на 20%
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Alestern
Ответ Осоавиахим
А когда спортсмены за свой счет и под белым флагом вдруг чего-то выиграют, то мы просто примажемся и будем этим спортсменом, как флагом, размахивать в патриотическом экстазе.
Ошибаешься ).. большинство за такими Играми и следить даже не станут… а уж тем более за таких спортсменов «патриотов» вряд ли кто то станет болеть.
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Melnikov1968
МОК, безусловно, ведёт себя непоследовательно,отсутствует четкая позиция. Закинет удочку и ждёт,а какая будет реакция главных игроков: США,Англии,Австралии,Франции,Канады. Но МОК не будет играть по правилам России. Выход из МОК тоже тупик. А на создание альтернативных организаций необходимо время и средства,сейчас не до этого. А Газзаев просто высказался, чтобы не забывали. Его мнение только в России и услышат.
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Антон Александров
Газзаев надеется, что его мечта об объединенном чемпионате России и Украины сбудется, но уколы санитаров ему мешают
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Петроград
Ответ Александр Кот
Не понимаю, че вы ноете? Ты хочешь стать президентом? Так балотируйся. Чем то не доволен? Выходи на митинг.А дома на диване, все могут пиз***
Ты не в России живёшь?
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Fierce
... да и хранит вас Святой Георгий
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Павел Мельников
Ответ psa.1207
Эти условия пока только на бумаге, а в случае принятия олимпийское движение будет очень серьёзно расколото и на уровне государств и на уровне отдельных спортсменов. Не думаю, что МОК на это пойдёт.
Нет оснований не верить, что все так и произойдет. Раскол, и на уровне каких же государств? Эти условия касаются только России и Беларуси, комитеты могут не отправить своих спортсменов на Олимпийские игры, но сдерживать спортсменов ехать за свой счет не сможет никто. По телику у Анисимова выйдет пара-тройка сюжетов, какие же российские спортсмены предатели и подлецы, и на этом все закончится. Финита ля комедия.
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Петроград
Ответ psa.1207
МОК окончательно уничтожит свою репутацию как раз если допустит в итоге спортсменов из России и Белоруссии. Кто не поддерживает войну, может уехать и сменить спортивное гражданство. Кто поддерживает, должен разделить ответственность с государством.
Ага. Это же так просто: уехать и сменить гражданство)
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getafe
Это кто там гавкает?
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psa.1207
Ответ Павел Мельников
Вот именно. У абсолютного большинства спортсменов будет допуск до ОИ по условиям Баха.
Эти условия пока только на бумаге, а в случае принятия олимпийское движение будет очень серьёзно расколото и на уровне государств и на уровне отдельных спортсменов. Не думаю, что МОК на это пойдёт.
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Павел Мельников
Ответ Осоавиахим
А когда спортсмены за свой счет и под белым флагом вдруг чего-то выиграют, то мы просто примажемся и будем этим спортсменом, как флагом, размахивать в патриотическом экстазе.
На самом деле по телевизору будут грозно шипеть, Валер-Георгич будет гавкать, говорить, что эти медали "с душком", и так далее. Но больше ничего они сделать не смогут. Басманный суд эти медали не отберет.
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Павел Мельников
Ответ psa.1207
Никто их не выгоняет. Пусть остаются и соревнуются там, где у них есть допуск.
Вот именно. У абсолютного большинства спортсменов будет допуск до ОИ по условиям Баха.
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psa.1207
Ответ Павел Мельников
А чем вы лучше МОК, если ставите такие условия? Я бы сказал, гораздо хуже. Выгоняете спортсменов из их собственной страны.
Никто их не выгоняет. Пусть остаются и соревнуются там, где у них есть допуск.
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Осоавиахим
Ответ Alestern
Никто не просится вроде… Наши условия простые, вернемся только на полных правах (с флагом, гимном и т.д.)… Ну а тем спортсменам, которые хотят выступать на унизительных условиях, пожалуйста… но только за свой счет и белый флаг им в руки…
А когда спортсмены за свой счет и под белым флагом вдруг чего-то выиграют, то мы просто примажемся и будем этим спортсменом, как флагом, размахивать в патриотическом экстазе.
+1
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Павел Мельников
Ответ psa.1207
МОК окончательно уничтожит свою репутацию как раз если допустит в итоге спортсменов из России и Белоруссии. Кто не поддерживает войну, может уехать и сменить спортивное гражданство. Кто поддерживает, должен разделить ответственность с государством.
А чем вы лучше МОК, если ставите такие условия? Я бы сказал, гораздо хуже. Выгоняете спортсменов из их собственной страны.
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Павел Мельников
О, еще один остро озабоченный судьбой атлетов выплыл. И снова пенсионер! Удивительно? Нет.
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Michael1969
Ответ Lanc
А присвоение судом звания "Олимпийский чемпион на территории России" не ухудшает репутацию страны и её судебной системы?
+
PS. Уже не ухудшает.
+1
0
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psa.1207
МОК окончательно уничтожит свою репутацию как раз если допустит в итоге спортсменов из России и Белоруссии. Кто не поддерживает войну, может уехать и сменить спортивное гражданство. Кто поддерживает, должен разделить ответственность с государством.
0
-6
-6
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Александр Гончаров
Никогда и никого от ОИ не дисквалифицировали за любые войны и т.д., т.е. МОК полностью дискредитированы. ОИ сейчас это обычная политическая подстилка и пока такой является, она не нужна РФ, пусть без нас соревнуются.
+3
-3
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