Спиридонов о призыве замминистра иностранных дел Польши к бойкоту Олимпиады: «Для меня этой нации не существует, это нелюди»
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.
Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК».
«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», – сказал Спиридонов.
«Один польский ##### орал: «Отдай Крым!» Я просто плюнул в него». Интервью волейболиста Спиридонова, который нашел себя в Катаре
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«Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы.»
Был уже, кажется, один чувак, который считал, что будет спокоен за будущее своей страны, если большинство ее населения будет считать определённые нации нелюдями. Не подскажете, кто это?
> Спиридонов: «Для меня вся нация - нелюди».
А потом ещё что-то говорят про денацификацию. Не туда денацифицируем, кажется.
Кстати, для любителей порассуждать о русофобии: возможно на западе, по примеру Спиридонова делают выводы о всей нации, по отдельным представителям МИДа. Они у нас ещё круче польских.