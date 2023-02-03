Спиридонов о призыве замминистра иностранных дел Польши к бойкоту Олимпиады: «Для меня этой нации не существует, это нелюди»

Теги МОК Париж-2024 Алексей Спиридонов Политика Спорт-Экспресс Волейбол

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал слова замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным стартам в нейтральном статусе при соблюдении ими строгих правил.

Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов: «Не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК».

«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», – сказал Спиридонов.

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15 комментариев

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IrbIS
Ответ Dani_Alves92
Это тот который называл их змеиной нацией ещё в начале 10-х? О, да по вопросам поляков только к нему :)
"змеиной нацией" их назвал Максим Горький в своем рассказе - и вообщем то был абсолютно прав
p/s
«Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы.»
0
-2
-2
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Вечно в бане
Ответ IrbIS
когда у большинства россиян будет такое же мнение касаемо не только польши но и прибалтийских вымиратов, то я буду спокоен за будущее страны...
Какое мнение, что полеки и прибалты - нелюди?
Был уже, кажется, один чувак, который считал, что будет спокоен за будущее своей страны, если большинство ее населения будет считать определённые нации нелюдями. Не подскажете, кто это?
+4
0
+4
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Lex Lex
это нацизм или еще нет ?
+5
0
+5
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Вечно в бане
> Замминистра иностранных дел Польши делает заявление.
> Спиридонов: «Для меня вся нация - нелюди».

А потом ещё что-то говорят про денацификацию. Не туда денацифицируем, кажется.

Кстати, для любителей порассуждать о русофобии: возможно на западе, по примеру Спиридонова делают выводы о всей нации, по отдельным представителям МИДа. Они у нас ещё круче польских.
+3
0
+3
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Dani_Alves92
Это тот который называл их змеиной нацией ещё в начале 10-х? О, да по вопросам поляков только к нему :)
+2
0
+2
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DrDro
Оперативно у этого профессора мнение спросили
+1
0
+1
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Павел Мельников
Ответ Ivan Balashov
А вот тут денацификация не помешала бы.
А кто этому посту минусы ставит? Не любите денацификации, почему же?
+3
-2
+1
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IrbIS
когда у большинства россиян будет такое же мнение касаемо не только польши но и прибалтийских вымиратов, то я буду спокоен за будущее страны...
0
-5
-5
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Сергей Сорока
Опять злые поляки на пустом месте Россию не любят. Да что ж такое-то?
+8
-3
+5
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Ivan Balashov
А вот тут денацификация не помешала бы.
+16
-3
+13
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Melnikov1968
Там тоже есть нормальные люди.
0
-1
-1
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Павел Мельников
Да мы-то знаем, Спирик, что ты тот еще шoвиниcт и вообще человек с интеллектом уровня Кокорина. Мог бы вообще не комментировать.
+9
-2
+7
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Петроград
О! Антифашисты подтянулись)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Без комментариев.
+2
-2
0
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imaxim
А денацифировать почему-то надо Украину
+11
-5
+6
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